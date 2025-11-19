Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz de la Junta, Carolina España, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal. Ideal
Política andaluza

Andalucía lanza una estrategia exterior para ensanchar mercados, captar inversiones y ganar influencia en Bruselas

El plan fija objetivos en relación a Europa, el Mediterráneo, Iberoamérica y los grandes focos inversores

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

El Gobierno andaluz aprobó este miércoles una estrategia de acción exterior que ordena en un plan toda la actividad dirigida más allá de las fronteras ... españolas que viene desarrollando en los últimos años y que ha tenido hitos relevantes, como el acceso de Juanma Moreno a la presidencia del Comité Europeo de las Regiones o el estrechamiento de los vínculos con China, cuyo vicepresidente, Hang Zhen, se reunió el pasado verano en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta.

