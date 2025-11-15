Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Contribuyentes, en una oficina de la Agencia Tributaria. IDEAL

Andalucía incrementó desde 2018 su recaudación por IRPF en más del 70 por ciento

La comunidad cuenta actualmente con 900.000 declarantes más que hace siete años, la mayor parte en el tramo de rentas entre 33.000 y 53.000 euros

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:59

La recaudación en el tramo autonómico del IRPF aumentó en Andalucía en un 70 por ciento desde 2019, cuando se produjo el cambio político en ... Andalucía y la Junta dio un giro a la política fiscal. Ese incremento supuso pasar de una recaudación de los 5.028 millones de euros en la cuota líquida autonómica de 2018 a los 8.604 millones del ejercicio 20024, lo que supone una diferencia de 3.576 millones de euros.

