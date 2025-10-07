Andalucía garantiza «todo el esfuerzo presupuestario» para solucionar los cribados de mama: «No escatimaremos ni un euro» Carolina España recuerda que la Consejería de Salud tiene previsto dar a conocer un plan de choque este próximo miércoles

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que «no vamos a escatimar ni un solo euro para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta» en referencia a aquellas mujeres que se han visto afectadas por los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en la comunidad autónoma.

En este sentido se ha pronunciado España este martes en Málaga cuando ha sido preguntada por este caso. «En el ámbito que me compete, en el ámbito de Hacienda, le he trasladado a la consejera --de Sanidad--, porque así me lo ha pedido el presidente --Juanma Moreno--, que haremos todo el esfuerzo presupuestario, todo lo que esté en nuestras manos, para solucionar cuanto antes este problema».

«Por lo tanto, no vamos a escatimar ni un solo euro, para que cuanto antes las mujeres afectadas puedan realizarse la prueba correcta», ha señalado a renglón seguido la titular de Hacienda, que en respuesta a los periodistas, ha dicho «no tener más detalles» en cuanto a la cuantificación económica de estos fallos, si bien ha expresado su confianza en que se puedan «arrojar más luz» sobre este asunto este próximo miércoles con motivo de la presentación de un plan de choque.

«Se ha anunciado ya un plan de choque por parte de la Consejería --de Salud--, que se presentará como muy tarde, mañana --este próximo miércoles, 8 de octubre--. Estará ya presentándose ese plan de choque en cuanto a esas medidas para solucionar de forma urgente este problema y, como se ha dicho también, se ha anunciado una auditoría para que este problema, este error que jamás debería de haberse producido, pues que no vuelva a producirse nunca más», ha expuesto.

Por último, la consejera ha insistido en que la Consejería de Salud «está trabajando sin descanso para solucionar este problema, para darle una solución urgente a las mujeres afectadas. Esa es nuestra preocupación en estos momentos, atender a las mujeres afectadas».