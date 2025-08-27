Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Menores migrantes caminan junto a un centro de acogida en la ciudad autónoma de Ceuta. Europa Press

Andalucía estudia recurrir el decreto de acogida de menores inmigrantes

La Junta critica que se trata de un reparto «sectario e impuesto» que «reventará» el sistema de protección andaluz «ya saturado»

José Luis Piedra

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:28

La Junta de Andalucía va a estudiar la presentación de un recurso contra el Decreto-ley aprobado por el Gobierno nacional que recoge la capacidad ... ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla y con cuyo reparto discrepa el ejecutivo autonómico.

