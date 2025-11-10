Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imágenes de instalaciones del sistema de Bioclimatización y Energías Renovables puesto en marcha en los centros docentes de Andalucía.

Andalucía destina más de 54 millones a la mejora individualizada de la climatización en 3.481 centros

La ejecución de estos fondos se prevé «rápida». De hecho, el plazo final es el 30 de septiembre de 2026.

Europa Press

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:30

Cerca de 3.500 centros públicos andaluces (3.481 para ser exactos, desde Infantil, Primaria, Secundaria y conservatorios, entre otros) están empezando a recibir este ... lunes una partida económica para que la destinen a adoptar aquellas medidas que ellos consideren adecuadas para garantizar una buena climatización de sus aulas. Estos fondos conforman el nuevo Plan 'Mejora tu centro', que cuenta con un presupuesto de casi 55 millones de euros. Los centros recibirán una media de 15.000 euros. La cuantía depende, no obstante, del número de aulas, con lo que puede haber centros que reciban hasta 60.000.

