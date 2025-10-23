Andalucía defiende que los protocolos de acoso escolar «sirven» y avisa: «No es un problema de los centros» «Antes el acoso se producía de nueve a dos de la tarde. Pero los colegios no son responsables de lo que ocurre a partir de las dos de la tarde», ha manifestado la consejera sin mencionar expresamente las redes sociales, sobre las que ha puesto el foco el presidente de la Junta, Juanma Moreno

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha defendido este jueves que los protocolos con los que cuenta la Administración para prevenir y atender casos de acoso escolar «sirven», y ha lanzado una advertencia: «El acoso escolar no es un problema de los centros. Todos tenemos que contribuir», en alusión a partidos políticos, comunidad educativa y medios de comunicación «que llevan dos semanas dándole vueltas» al suicidio de Sandra Peña, estudiante sevillana del colegio concertado Irlandesas Loreto cuya familia había denunciado que era víctima de acoso escolar.

En respuesta a preguntas sobre este asunto por parte de Por Andalucía y PSOE en el Pleno del Parlamento, Carmen Castillo ha asegurado que todos los protocolos que se han abierto por acoso escolar tiene un «seguimiento» por parte de la Inspección educativa y ha subrayado las medidas --«estamos haciendo muchísimas cosas» en esta materia, ha remarcado-- que se toman desde la Consejería, como es el caso de las 221 actuaciones formativas de las que se han beneficiado 9.000 docentes.

«Antes el acoso se producía de nueve a dos de la tarde. Pero los colegios no son responsables de lo que ocurre a partir de las dos de la tarde», ha manifestado la consejera sin mencionar expresamente las redes sociales, sobre las que ha puesto el foco el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha pedido a las tecnológicas que bloqueen el uso de las redes hasta los 18 años a aquellos menores que de manera «reiterada» acosen a otros.

Por Andalucía, sin embargo, ha afeado a la Junta que «el sistema no funciona» y que los protocolos «llegan tarde», como es el caso del centro Irlandesas Loreto, al que la Junta ha abierto un expediente administrativo porque, pese a las advertencias de la familia de Sandra Peña, no abrió los protocolos que eran preceptivos. El caso está también en manos de la Fiscalía Superior de Andalucía. «La respuesta en el caso de Sandra Peña fue la ignorancia», ha señalado la formación de izquierdas, que ha reconocido estar «especialmente triste, enfadada y frustrada» tras este caso. Por Andalucía ha exigido a la Junta que «en un tema tan serio, déjense de márketing y de vender humo».

El grupo parlamentario socialista ha demandado a la consejera María del Carmen Castillo que «no mire para otro como nos tiene acostumbrados» y le ha reprochado que si los protocolos no están dotados ni de fondos ni de recursos humanos «no sirven para nada». «Andalucía está consternada y aterrada» tras el caso de Sandra Peña y se pregunta, según el PSOE, si la Inspección hace controles y seguimiento de los casos que se denuncian y si hay estadísticas sobre los protocolos que se abren cada curso. «No puede volver a pasar», han concluido los socialistas andaluces.

La consejera ha destacado en el Parlamento que desde 2019 se ha duplicado el número de centros docentes que participan en los diferentes planes y programas impulsados por su departamento para mejorar la convivencia en el ámbito escolar. En concreto, el número de centros ha pasado de 3.214 a 6.483.

Durante su intervención, Castillo ha subrayado que Andalucía cuenta con una «batería de políticas y herramientas» que dotan al sistema educativo de las medidas necesarias para la prevención del acoso escolar y la mejora de la convivencia. «No es necesario que se produzca un solo caso de acoso para que trabajemos por mejorar la convivencia en las aulas cada día», y ha añadido que las medidas implementadas están «dando sus frutos».

También ha dicho que estas conductas trascienden el ámbito estrictamente educativo por lo que es «imprescindible la concienciación y el esfuerzo conjunto de toda la sociedad ante una responsabilidad que debe ser compartida». La consejera ha incidido en que las medidas y protocolos a disposición de la comunidad educativa para mejorar la convivencia y actuar ante posibles casos de acoso y ciberacoso «son eficaces» porque están elaboradas por expertos en la materia, orientadores y psicólogos.

Asimismo, la Consejería ha mantenido un trabajo «constante» de «actualización y ampliación» de los enfoques para abordar posibles situaciones de riesgo, como la modernización del protocolo en 2017 para añadir la actuación ante el ciberacoso o la introducción en 2023 del protocolo de prevención de conductas autolíticas.

Además de programas consolidados como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género la Red Andaluza Escuela de Paz y el Reconocimiento y Convivencia se han sumado nuevas iniciativas tales como el programa ConRed (2020-21) para prevenir el acoso y el ciberacoso; Fénix, un programa de mentoría social que se puso en marcha en 2022 o el ADA (Alumnado Ayudante Digital Andaluz), también del año 2022, para sensibilizar y prevenir el acoso escolar y el ciberacoso desde un enfoque preventivo, a partir del apoyo y la vigilancia de posibles situaciones de riesgo por los propios alumnos.

En este sentido, María del Carmen Castillo ha señalado que «cuando estos programas se aplican y los protocolos se activan funcionan, y prueba de ello es que la mayoría de los casos de acoso se solucionan en el ámbito escolar». Igualmente, Castillo ha informado de que se sigue trabajando en la simplificación administrativa de los protocolos relacionados con la mejora de la convivencia para dar «mayor operatividad a los procedimientos» y ha indicado que el esfuerzo también se ha centrado en la formación del profesorado, con casi 9.000 docentes que han realizado formaciones en prevención de acoso y ciberacoso, conductas autolíticas, ciberseguridad y coordinación de bienestar.