El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

Andalucía va a defender al sector primario «con uñas y dientes» frente a la propuesta de la nueva PAC

El consejero pone en valor la «ingente labor» de la Junta para abonar 725,5 millones de euros del adelanto de la PAC a alrededor de 190.000 productores

Ideal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:18

Comenta

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho hincapié en el «interesante debate» de ayer en el Parlamento Europeo ... donde se solicitaba «una rectificación por parte de la Comisión Europea en contra de la renacionalización de la Política Agraria Común (PAC) y del recorte de esos recursos que llegan a la agricultura y a la ganadería». «Este Gobierno seguirá defendiendo al sector primario con uñas y dientes», ha asegurado.

