Andalucía, la comunidad con más autónomos, sale en tromba contra el «hachazo» en las cuotas El presidente de la CEA habla de un «golpe más» en el «acoso permanente» a los empresarios por parte del Gobierno

Andalucía, la comunidad autónoma con más autónomos de España (más de 590.000 a fecha de septiembre), ha salido en tromba contra la subida progresiva de cuotas del RETA que pretende aplicar el Gobierno durante los próximos tres años. «Hachazo», «acoso permanente» o «sablazo» son algunos de los calificativos que líderes empresariales y políticos de la región han dedicado a la propuesta de subida de cotizaciones presentada el lunes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a los agentes sociales, que supondría pagar entre 10 y 200 euros más al mes. Uno de cada cinco trabajadores en Andalucía lo son por cuenta propia y, por tanto, se verían afectados por este aumento.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, afirmaba ayer en Málaga que la propuesta del Ministerio «no deja de ser otro aldabonazo más, otro golpe más al acoso permanente que sufrimos las empresas, sobre todo los autónomos, las microempresas y las pymes, por parte del Gobierno central». «Desde la organización mayoritaria de autónomos, ATA, integrada en la CEA, vamos a manifestar nuestra oposición porque lo que hace seguramente es añadirle un nudo en el cuello a muchísimos autónomos que no van a poder hacer frente a esos costes», aseguraba.

Efectivamente, el presidente de ATA (y también andaluz) Lorenzo Amor, criticó el «sablazo» que supone la propuesta de subida de cuotas a los autónomos para el periodo 2026-2028 y reveló que está reuniéndose con todos los partidos representados en el Congreso para que voten no si llega a las Cortes. «Me atrevería a decir ya que el Congreso lo va a tumbar. Ayer mismo mantuvimos conversaciones con el Partido Popular, con Vox y con Junts y a lo largo del día de hoy vamos a hablar con otros grupos parlamentarios y es el momento de que los partidos políticos se retraten. Desde luego, el Real Decreto que el Gobierno elabore no va a llevar nuestro aval. Y espero que tampoco tenga el aval del Congreso», afirmó Amor.

El directivo recordó que las organizaciones de autónomos llegaron a un acuerdo en 2022 con el Gobierno para implantar el nuevo sistema de cotizaciones según ingresos; acuerdo que implicó que en 2023, el 75% de los autónomos pagara menos o igual que en 2022 y sólo un 25% de autónomos pagaron un poco más. Sin embargo, con la propuesta planteada ayer por el Gobierno, el 100% de los autónomos va a pagar más en los próximos tres años, según criticó Amor. «Pero no un poco más, sino desde 625 euros, quien menos gana, hasta 2.500 euros», denunció, añadiendo que no sólo sube la cuota de los autónomos, sino que el colectivo de trabajadores por cuenta propia está sufriendo además un «infierno fiscal».

Sin pacto

González de Lara abundó en esta idea y aseguró que cada día «surge alguna propuesta, alguna sugerencia que no está pactada dentro de las mesas de diálogo social». Así, citó el fracasado proyecto de ley de las 37 horas y media de jornada laboral. «Cada día son más dificultades y más trabas. Pedimos, por favor, mayor sensibilidad, hablar de todos estos temas en las mesas de diálogo social y, sobre todo, llegar a acuerdos, siempre tendemos la mano para llegar a acuerdos», concluyó González de Lara.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, hizo suya la indignación de los empresarios y calificó de «hachazo» la propuesta de cotizaciones del Gobierno. «En su huida hacia adelante sin presupuesto ni intención de aprobarlo, el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero sube de nuevo los impuestos a las clases medias y trabajadoras, esta vez a los trabajadores autónomos del país, el eslabón con mayor necesidad de protección de la cadena del tejido productivo», criticó.

«El hachazo que propone va desde los 200 a 2.500 euros para 2026. Hablamos de subidas de hasta el 35% solo en el año próximo, con la intención de seguir incrementando los ejercicios siguientes, con el fin de sangrar a los que arriegan y a los que emprenden», aseveró la consejera, que recordó que es un colectivo que sigue careciendo de los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena. «No tienen acceso al subsidio por desempleo para mayores de 52 años y la prestación por cese de actividad, que es el paro de los autónomos, se les niega en más de un 60% de las ocasiones», afirmó Blanco.

La consejera recordó que Andalucía es la región con más afiliados al RETA: ha superado el umbral de los 590.000. «Lideramos el ranking desde 2021 y estas cifras no son casualidad, son fruto de un cambio de mentalidad. Hemos pasado de una economía muy dialogizada y dependiente de subvenciones a una economía que fomenta la creación de empresas y pone en valor el talento existente en nuestra tierra», opinó.