El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela,

Andalucía aporta la cuarta parte de la potencia renovable nueva instalada en España

Es la «gran oportunidad» para industrializar Andalucía, ha destacado el consejero Paradela

Europa Press

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado que «Andalucía aporta la cuarta parte de toda la ... potencia renovable nueva instalada en España». Paradela ha indicado que los siete gigabytes (GB) que se han instalado en la comunidad en lo que va de legislatura equivalen a 6.500 millones de euros de inversión que han generado 20.000 puestos de trabajo durante la construcción a lo largo y ancho de Andalucía.

