Andalucía aporta la cuarta parte de la potencia renovable nueva instalada en España

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado que «Andalucía aporta la cuarta parte de toda la ... potencia renovable nueva instalada en España». Paradela ha indicado que los siete gigabytes (GB) que se han instalado en la comunidad en lo que va de legislatura equivalen a 6.500 millones de euros de inversión que han generado 20.000 puestos de trabajo durante la construcción a lo largo y ancho de Andalucía.

«Datos que vienen a confirmar que el mercado laboral se comporta mejor y fija población» y, además, «dispone de energía limpia, sostenible, barata, energía limpia y a precios competitivos». Es la «gran oportunidad» para industrializar Andalucía, ha destacado el consejero.

Asimismo, Paradela ha puntualizado que se han captado 17.100 millones de euros de inversión industrial nueva en Andalucía, «una cifra verdaderamente importante». De los 17.000 millones de euros, 9.500 (más de la mitad) es industria verde --industria descarbonizada--, ha explicado.

Representantes de la Comunidad de Madrid, de la Junta de Castilla y León y de la Generalidad Valenciana han participado en esta jornada junto a Paradela para analizar el papel de las comunidades autónomas en el desarrollo de infraestructuras energéticas con el objetivo de «abordar los desafíos que ha dejado sobre la mesa la transformación del mix energético nacional».

Perfiles de la administración y la empresa han analizado la competitividad, la seguridad de suministro y la sostenibilidad como «ejes de una política energética integral». En definitiva, un encuentro que ha permitido a las administraciones analizar el «futuro energético de España».