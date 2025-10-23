Andalucía alerta de que el sistema Viogén «lleva un año fallando» y no ha podido «contactar» con mujeres víctimas Loles López (PP-A), ha advertido este jueves de que su departamento está recabando información sobre el número de afectadas

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha advertido este jueves de que el sistema Viogén --Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género dependiente del Ministerio del Interior-- «lleva un año fallando», y su departamento está recabando información sobre el número de mujeres incluidas en él con las que «no ha podido contactar» el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) como consecuencia de esa incidencia.

Así lo ha indicado la consejera en respuesta a una interpelación que sobre violencia de género le ha dirigido el Grupo Socialista a través de su diputada Olga Manzano en el Pleno del Parlamento.

La titular andaluza de Igualdad ha relatado que, en «octubre de 2024», después de que cambiara el sistema Viogén, «empieza a dar fallos», algo que la Junta trasladó por carta «a la coordinadora de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, diciéndole que no funciona el sistema Viogén, que no podemos acceder a los datos, que no tenemos el teléfono para contactar con las mujeres víctimas de violencia de género».

Ha explicado que la respuesta que recibió entonces fue que se pusiera en contacto con el Ministerio del Interior, y ha subrayado que «en cada una de las comisiones provinciales» de seguimiento de violencia de género celebradas desde entonces en Andalucía, «cada coordinadora» ha advertido de que «no está funcionando el sistema Viogén», de forma que la Junta no tiene «el contacto con las mujeres» incluidas en él y «no podemos ofrecerles los recursos ni llevarles un seguimiento» de sus casos.

Loles López ha continuado relatando que, el pasado mes de marzo, el delegado del Gobierno en Andalucía --Pedro Fernández-- le mandó «una carta para hablar del 'Plan Corresponsables', y ella le respondió que debían hablar además de »otras cuestiones« como la violencia de género, si bien él le contestó que »no hay problema, pero que primero hablamos del 'Plan Corresponsables', y ya más para adelante abordamos el tema de la violencia de género«.

«Le volví a escribir el 21 de abril» y «todavía estoy esperando que me devuelva» la respuesta, según ha abundado la consejera antes de advertir de que «lo más gordo» es que, el «19 de junio del 2025», se volvieron a reunir las comisiones provinciales de seguimiento de violencia de género y desde el Gobierno confirmaron que «el sistema Viogén no funciona, pero que estiman que el 30 de junio» estaría «solventado el problema», algo que no ha sucedido, según ha puntualizado Loles López.

De esta manera, la consejera ha señalado que, desde octubre de 2024, la Junta ha «comunicado que no funciona» dicho sistema «al Ministerio de Igualdad, al Ministerio de Interior y a la Delegación del Gobierno», así como se ha trasladado así «en las comisiones provinciales» celebradas en ese intervalo de tiempo, sin que la cuestión se haya resuelto «un año después».

Además, Loles López ha avanzado que, «en unos días, se hará público el número de mujeres con las que no hemos podido contactar», porque está «recabando toda la información» derivada de que «falla el sistema Viogén».

Loles López tacha de «feminicida» al gobierno de Sánchez

«Que sepan todas sus señorías que no funciona, que no tenemos el contacto para llamar a las mujeres», ha advertido la consejera a los parlamentarios presentes en ese momento en el Pleno, y antes de concluir su intervención en esta interpelación acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de ser «el más feminicida de todos los tiempos».

Previamente, la consejera ha afeado también a los socialistas haber pasado de esgrimir el lema de 'Hermana, yo sí te creo', a «aprobar una ley que pone todos los días a cientos de violadores en la calle», en alusión a la conocida como ley 'del sólo sí es sí'.

Además, la titular andaluza de Igualdad ha reprochado al Gobierno los «fallos» en el funcionamiento de las pulseras que «aseguran la vida de las mujeres maltratadas», y ha criticado que, en este asunto, el Ejecutivo primero «ocultó» la incidencia, después la «negó», y, posteriormente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, salió «a pedir perdón», pero «por el ruido» generado, «no por el error», según ha puesto de relieve.

De igual modo, la consejera ha aprovechado su intervención para destacar que el presupuesto del IAM ha crecido «casi un 15%» desde 2018, y ha remarcado que «el Gobierno socialista bajó la financiación del programa destinado a combatir la violencia de género de 8,6 millones en 2010 a 3,9 millones en 2013».

Asimismo, ha subrayado que el teléfono andaluz de atención a las mujeres andaluzas, 900 200 999, ha «multiplicado por ocho» su presupuesto superando los 620.000 euros, frente a los 70.000 de hace siete años.

La consejera ha destacado que otros de los recursos que han aumentado su presupuesto son los Centros Municipales de Información a la Mujer, un 20% más, y las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, un 46% más, pasando de seis millones a 8,8 millones en 2025.

En este punto, López ha advertido de que «este servicio sufrió un recorte del 9% en 2012 y la partida quedó congelada la durante los cinco años siguientes», tras lo que ha resaltado además la creación por primera vez de una prestación económica para los menores huérfanos por violencia de género, de la que ya se han concedido 37 desde noviembre de 2023.

Finalmente, ha valorado que también se han incrementado las ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género, cuyo presupuesto «se ha triplicado», lo que ha permitido «duplicar el número de ayudas que se conceden actualmente» hasta alcanzar 344, «frente a las 119 del año 2018».

Críticas del PSOE-A a la consejera

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Olga Manzano ha tachado de «vergonzoso» que la consejera «sea incapaz de centrarse en su gestión», así como ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de no ser «creíble» y de no estar «legitimados para hablar de la protección ante la violencia que se les proporciona a las mujeres».

Al hilo, la diputada socialista ha aludido al caso de los fallos en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama para acusar al Gobierno andaluz de estar «ejerciendo en estos momentos la violencia contra las mujeres», y de estar dejando «desprotegidas a una parte muy importante de ellas ante una enfermedad tan dura como es el cáncer de mama».

Además, ha subrayado a Loles López que ella es «la titular de las competencias en materia de violencia de género, y tiene una gran responsabilidad y debería aprovecharla», y en esa línea le ha advertido de que «cada euro procedente del pacto de Estado contra la violencia de género que aproveche para ahorrar recursos propios de la Junta de Andalucía es un uso indebido de ese dinero».

La representante del PSOE-A también ha denunciado que el Gobierno del PP-A está haciendo «abandono» de sus competencias en materia de violencia de género, y le ha reprochado que «no existe ni siquiera un protocolo autonómico frente a la violencia vicaria», de forma que «los menores están desprotegidos».

«Han abandonado su responsabilidad en materia de violencia sexual», ha afeado también Olga Manzano a Loles López, a quien igualmente ha reprochado un «abandono» de la «transparencia» por parte de la Junta, ya que «no actualizan los datos y ni siquiera evalúan sus medidas» que están poniendo en marcha, y ha acusado de estar «dificultando la financiación al movimiento feminista, a las asociaciones de mujeres que están repartidas por todo el territorio».

Olga Manzano ha concluido proclamando que entre el PSOE y el PP «hay una diferencia muy grande en la ideología», de forma que la socialista es una «ideología feminista» y la de los 'populares' es «machista», y ha denunciado que la consejera «no cumple con la ley» y el presidente de la Junta es «negacionista de la violencia de género».