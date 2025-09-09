Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andalucía afronta la crisis de vivienda con una ley que persigue aumentar oferta para reducir precios

El Consejo de Gobierno de la Junta enviará este miércoles el texto al Parlamento para su aprobación antes de las elecciones

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará este miércoles uno de los textos más trascendentes de la actual legislatura: el proyecto de la nueva ... Ley de Vivienda de Andalucía. El objetivo es que llegue de inmediato al Parlamento para ser aprobado antes de la convocatoria de las elecciones. «Tenemos un reto y vamos tarde porque en la última década y media no se han hecho reformas», reconoció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no obstante destacó la aprobación de la Ley del Suelo (LISTA), durante el primero de sus mandatos.

