Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ayer con su homóloga de Cantabria, María Saénz de Buruaga. IDEAL

Andalucía no aceptará la quita de la deuda por su «solvencia» financiera

Moreno cree que la condonación es una «operación política para salvar a Sánchez» y garantiza la financiación a través de los mercados

José Luis Piedra

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:21

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó que su ejecutivo no va a asumir la condonación de la deuda para la comunidad ... autónoma aprobada ayer por el Consejo de Ministros al considerar que se trata de «una operación política» para mantenerse en el poder el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  4. 4

    Volver a respirar
  5. 5

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada
  10. 10

    Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andalucía no aceptará la quita de la deuda por su «solvencia» financiera

Andalucía no aceptará la quita de la deuda por su «solvencia» financiera