Andalucía no aceptará la quita de la deuda por su «solvencia» financiera

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó que su ejecutivo no va a asumir la condonación de la deuda para la comunidad ... autónoma aprobada ayer por el Consejo de Ministros al considerar que se trata de «una operación política» para mantenerse en el poder el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Moreno explicó que «esta condonación de la deuda no es favorable para Andalucía como dice la Airef o expertos de economía, de manera que su Gobierno no va a asumir ninguna quita de la deuda por parte del Gobierno de España, entre otras razones por la solvencia financiera de la región», esgrimió.

El presidente andaluz afirmó que «al final esto es tan sencillo como salvar a Sánchez y para ello nos meten a todos en un lío y además utilizando los recursos y el aparato del propio Estado, ya que no es otra cosa que una operación política para cumplir un compromiso con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y con el presidente catalán, Salvador Illa».

A su juicio, «Andalucía no tiene ningún problema de deuda, a diferencia de Cataluña, que sí lo tiene, ya que la comunidad andaluza está a dos puntos por debajo de la media en deuda y es la más baja de los últimos 12 años».

Moreno insistió en resaltar el buen estado de salud de la deuda andaluza ya que «es una de las cinco comunidades autónomas de España con menos deuda, y, por cada andaluz, la deuda es menos de la mitad que por cada catalán, y tenemos solvencia para salir a los mercados», argumentó. Asimismo, puso de relieve dicha solidez en la solvencia de Andalucía en materia de deuda y avanzó que a partir del próximo año la comunidad no necesitará ningún instrumento del Estado para financiarse ya que podrá hacerlo exclusivamente a través de los mercados», subrayó.

Moreno reaccionó así a la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las comunidades autónomas, que supondrá que el estado absorba un total de 83.252 millones de euros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso de relieve que esta quita de la deuda «no supone ningún agravio con ninguna parte del territorio y Andalucía será la más beneficiada con 18.791 millones de euros, la cifra más alta de todas las comunidades», subrayó.

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, también puso el acento en la plena autosuficiencia financiera que alcanzará Andalucía en 2026, un logro que ya fue trasladado al Ministerio de Hacienda a principios del pasado mes de agosto.

Carolina España señaló que el Gobierno de Moreno ha conseguido «dar la vuelta a la deuda, ya que en 2019 cuando el PP entró en el Gobierno, Andalucía estaba quebrada, no cumplía ninguna de las tres reglas financieras y ha mudado la piel, ya que ha pasado de solicitar más de 4.000 millones de euros en 2018 a pedir cero en 2026».

Consejo de Gobierno

El Consejo de Gobierno se reunió ayer de nuevo tras la pausa vacacional de agosto con la aprobación de la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía, una norma que prevé impulsar, mejorar y modernizar estos enclaves, potenciar su actividad industrial y atraer nuevos proyectos.

El Gobierno andaluz también dio luz verde a los acuerdos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional con los sindicatos para la incorporación de 2.528 nuevos docentes en los centros más vulnerables.