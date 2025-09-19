Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Ponce y David Broncano, este jueves en La Revuelta. RTVE

El alegato de La Revuelta de Broncano para conquistar a los espectadores andaluces

«Andalucía, qué decirte que no te haya dicho ya. Andalucía tiene luz; Andalucía tiene memoria. Entreteje pasiones y te mira sabiendo que tú también la miras», recitaba Ponce

C. L.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:03

La Revuelta, desde que llegó hace un año a RTVE, se propuso ganarse el cariño y la confianza de la audiencia. Los más jóvenes venían arrastrados de su paso por Movistar+ y La Resistencia, pero le quedaba por delante el reto de fidelizar a la población de más edad.

Ahora, ya consolidado y en plena pugna con El Hormiguero por liderar la audiencia de las noches en España, mantiene otro frente abierto. Uno que, además, toca de lleno tanto al presentador, David Broncano, como al subdirector del programada, Jorge Ponce. Ambos son andaluces (malagueño y jienense), por eso les duele que en su tierra no sean los líderes nocturnos.

Este jueves, Ponce volvió a dirigirse directamente a ellos para llamar su atención con un alegato cargado de simbolismo y humor: «Andalucía, qué decirte que no te haya dicho ya. Andalucía tiene luz; Andalucía tiene memoria. Entreteje pasiones y te mira sabiendo que tú también la miras».

Mientras recitaba Ponce, en la pantalla se iban sucediendo imágenes de la comunidad andaluza, entre las que se incluyó al presidente regional, Juanma Moreno. «Si se acaba Andalucía, que me acabe yo también», terminaba diciendo el colaborador de La Revuelta.

Ponce comentó también que, ante su especial atención a la comunidad andaluza, otras regiones habían mostrado su malestar. «En Navarra se han quedado pensando 'Andalucía y nosotros no', y hemos bajado en audiencia un poco la semana pasada». Por eso a la comunidad foral también le dedicó un vídeo similar: «Navarra, el norte soñado».

Lo hizo con el mismo humor de siempre. El exciclista Miguel Induráin fue una de las imágenes en un discurso en el que mantuvo, irónicamente, el acento andaluz exagerado para la ocasión.

