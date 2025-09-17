Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Acebuchal, situada entre Cómpeta y Frigiliana. El Acebuchal Turismo Rural

La aldea desconocida en pleno parque natural en Andalucía que quedó abandonada y ahora se ha recuperado

Cada vez hay más personas que buscan un turismo diferente, quieren desconectar y estar en contacto con la naturaleza

C. L.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:34

Cada vez hay más personas que buscan un turismo diferente. Quieren desconectar y estar en contacto con la naturaleza, en un entorno alejado de los móviles y el ritmo frenético que implican. El problema es que cada vez es más complicado encontrar lugares que no estén masificados por turistas y se pueda disfrutar del ambiente local y autóctono.

Sin embargo, en pleno Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, entre Cómpeta y Frigiliana, se encuentra El Acebuchal, una aldea muy pintoresca que quedó abandonada en 1949, después de la guerra civil española, y que consta en la actualidad de 33 viviendas tras ser restauradas por varias familias.

«Sin luz, agua y todas las comodidades de las que hoy día disponemos, se fueron reconstruyendo las casas y calles para conseguir el resultado del actual Acebuchal», explica la página oficial de la localidad. Su ubicación, en pleno corazón del parque, permite encontrar diferentes ventas antiguas, actualmente en desuso, «que en tiempos no muy lejanos estuvieron llenas de vida abastenciendo a los arrieros en su paso hacia la provincia de Granada».

La patrona de este lugar es la Inmaculada Concepción y se celebra una fiesta en su honor el primer sábado después de San Juan. La aldea es muy visitada además por los amantes del senderismo, pues está rodeada de cumbres de mediana altura.

El Acebuchal está formando por pequeñas casas blancas y calles empedradas vestidas con una flora muy variada: pino, enebros, sabinas, majuelos, retama, tomillo, romero, orquídeas... También se pueden avistar águilas, buitres, aguiluchos, zorros, jabalíes y tejones, entre otros.

