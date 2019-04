El alcalde de Coripe: «Aquí no quemamos a Cataluña, sino un muñeco de un señor fugado de la Justicia» EFE Defiende que la tradicional «quema de Judas» de la localidad es «una sátira», asegura que el pueblo no está «en contra de los catalanes» y tacha de «cobarde» a Puigdemont EUROPA PRESS CORIPE Lunes, 22 abril 2019, 08:39

El alcalde de Coripe (Sevilla), Antonio Pérez (PSOE), ha defendido este domingo que la tradicional festividad local de la «quema de Judas», materializada este año en el incendio de un muñeco caracterizado como el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, constituye sólo «una sátira o parodia», defendiendo que la localidad no está «en contra de los catalanes» ni promueve el odio. «Aquí no quemamos a Cataluña, sino un muñeco de un señor fugado de la Justicia», ha aseverado.

El alcalde de Coripe, quien en 2018 resultó investigado por un presunto delito de odio a cuenta de la incineración en esta misma fiesta local de una muñeca que representaba la imagen de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, ha recordado una vez más que la tradicional «quema de Judas» de esta localidad de la Sierra Sur sevillana constituye una «parodia o sátira», en la que se prende fuego a un muñeco relacionado con una personalidad a la que se le atribuyen connotaciones negativas.

A tal efecto, ha recordado, del mismo modo que cuando resultó investigado en 2018 por la denuncia promovida en su contra por Movimiento contra la Intolerancia, --finalmente archivada--, que la tradición se dirige contra lo negativo.

«Es una broma, una sátira, una parodia», ha insistido, precisando que la personalidad a la que se dedica el muñeco pasto de las llamas es anualmente elegida «por los padres de los alumnos del colegio que acuden al viaje de fin de curso», no por el alcalde o el Ayuntamiento de Coripe como institución.

No obstante, ha avisado de que de todos modos, no comprende «la reacción» del expresidente catalán y de Junts per Catalunya, formación que ha anunciado una denuncia ante la Fiscalía. Y es que según avisa, en paralelo, en Cataluña hay quienes «queman banderas de España o fotos del rey». «Aquí no quemamos a Cataluña, sino un muñeco de un señor fugado de la Justicia», ha puesto de relieve.

Apoya que se celebre un referéndum

Es más, el alcalde de Coripe ha asegurado que él mismo es partidario de que se celebre un referéndum en torno a la independencia o no de Cataluña respecto a España y que comprende a los políticos catalanes encarcelados por la consulta celebrada en la citada comunidad autónoma en 2017 al margen de las leyes y la posterior declaración unilateral de independencia, suspendida al momento de ser proclamada.

Tales dirigentes independentistas, según ha argumentado el alcalde socialista de Coripe, están «defendiendo» plenamente su posición, mientras Puigdemont actuó a su juicio «como un cobarde» al «fugarse» tras la declaración unilateral de independencia.

«No estamos matando a nadie. Se trata de una sátira», ha reiterado, asegurando que la ciudadanía de Coripe no está «en contra de los catalanes» ni está promoviendo «el odio», invitando a visitar esta pequeña localidad de la Sierra Sur sevillana para conocer sus costumbres y su idiosincrasia y considerando que «lo de Cataluña se arregla hablando».