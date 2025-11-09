Alberto Núñez Feijóo destaca el papel «clave» de Andalucía para su proyecto en España

Alberto Núñez Feijóo ha desembarcado este domingo en Sevilla para clausurar el 17º Congreso del PP-A destacando el papel «clave» de Andalucía para su ... proyecto en España y poniendo la gestión, el cambio y la estabilidad lograda por Juanma Moreno en la comunidad como el espejo donde se mira. En plena precampaña de las elecciones andaluzas del próximo año, el presidente nacional de los populares ha sostenido que para seguir en esa senda de transformación el partido no debe confiarse, al tiempo que ha apelado al voto útil para no tener que depender de «carambolas», en una alusión velada a huir de la dependencia de Vox para futuros gobiernos.

Feijóo ha hecho una similitud entre la situación que en 2019, tras 37 años de gobiernos socialistas, se encontró Juanma Moreno en Andalucía, donde «parecía normal la corrupción y la degradación moral» y lo que está sucediendo en España con un PSOE cuyo listón ético está «en el subsuelo». «En Andalucía, un presidente del PP recuperó la honestidad y la decencia y también lo haremos en España. Recuperar la decencia y la honestidad, ese es nuestro compromiso», ha proclamado ante el plenario, donde ha aludido a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a la Junta, y de quien ha recordado que cuando era consejera «le pasaron por delante los ERE y dice que no sabía nada».

Para lograr gobernar en España y mantener la mayoría en Andalucía, el líder popular ha pedido al partido no relajarse. «Tenemos que trabajar con la lección aprendida. No hay que dar un voto por ganado ni perdido. Cada voto, cada escaño es decisivo. Por tanto, nada de confiarse. Busquemos la confianza con el mejor proyecto y nada de carambolas. Sólo hay un camino para que gobierne el PP y es votar al PP; no hay otro, no nos despistemos. Si quieres que Juanma gobierne en Andalucía, vota a Juanma»,ha proclamado en un momento donde el partido está en negociaciones con Vox en Valencia y se han convocado elecciones en Extremadura y en el horizonte aparece la cita con las urnas en Castilla y León y Andalucía.

Ensalza «la serenidad y la moderación»

Alberto Núñez Feijóo ha destacado que Andalucía ha conseguido «lo que no ha conseguido ninguna comunidad autónoma» y ha ensalzado la forma de hacer política de Juanma Moreno, la denominada 'vía andaluza', que ha demostrado que «se puede gobernar con serenidad y tener ambición, ser moderado y tener determinación y ser firme sin caer en el fanatismo». «Hace falta que gane ese tipo de política: la que une, la que respeta y la que sirve a todos y no a uno y a su banda», ha remarcado.

Feijóo ha contrapuesto esta forma de entender la política a la de un Gobierno «de la corrupción y la mentira» y de un PSOE que está «hundido y es capaz absolutamente de todo: mentir, manipular, inventar, difamar y retorcer todo para tensionar». En esta línea, ha añadido que este PSOE «no tiene límite legal ni moral ni pudor», su listón ético está en «el subsuelo» y que su estrategia es «dividir».

A este respecto, ha recordado el juicio contra el fiscal general del Estado, los presuntos casos de corrupción que salpican al Gobierno y los socialistas y el anuncio de Junts de retirarle el apoyo parlamentario. «No puede ser normal, no es normal ni en un país del tercer mundo», ha dicho.