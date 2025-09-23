La Agencia Digital de Andalucía dispondrá de casi 2.600 millones de euros para su plan de actuación hasta 2030 Antonio Sanz ha llamado la atención sobre el hecho de que Andalucía es la tercera comunidad española con más demanda de profesionales digitales, con 4.418 vacantes

El Consejo de Gobierno toma conocimiento este miércoles del plan de actuación de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) hasta 2030, con una inversión prevista cercana a los 2.600 millones de euros. Gracias a la labor de esta agencia, se ha podido agilizar la tramitación de más de 2,8 millones de expedientes desde 2022.

Así lo ha adelantado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en la clausura del encuentro ABC IBM Techonology Day, en la Galería de ABC en Sevilla, en el que ha señalado que Andalucía está «a la cabeza en transformación digital» y que el sector tecnológico es ya el «tercer motor de la economía andaluza» tras el campo y el turismo.

Citando el ranking de mayores licitadores y adjudicadores de tecnología 2024/2025, elaborado por la consultora Tenderstoll, ADA es líder en inversión pública para digitalización y servicios TIC en el ámbito nacional, con contratos por valor de 255 millones de euros.

Entre 2022 y 2025, el número de empresas evaluadas en su nivel de madurez digital se ha duplicado, pasando de 1.300 a 2.844, con un incremento del 119%. Igualmente, las ayudas para la transformación digital de las pymes han aumentando en un 53% y los nodos de emprendimiento digital han pasado de cuatro a siete.

«Estamos recortando distancias, atrayendo proyectos y convirtiendo a Andalucía en todo un referente nacional en el ámbito tecnológico, con el Málaga TechPark y el Sevilla TechPark como emblemas; o materializando proyectos y vocaciones emprendedoras que se traducen en datos esperanzadores, como que el número de empresas de base tecnológica haya crecido en la comunidad en los últimos seis años un 27%», ha argumentado el consejero .

Antonio Sanz ha llamado la atención sobre el hecho de que Andalucía es la tercera comunidad española con más demanda de profesionales digitales, con 4.418 vacantes, siendo el perfil de desarrollador de software entre el más buscado, según el mapa de empleo de la Fundación Telefónica.

Una de las grandes «aportaciones» de la ADA es la robotización y automatización de trámites administrativos, con más de 2,8 millones de expedientes en 83 proyectos. Esto ha supuesto el procesamiento digital de cuatro millones de documentos y la recuperación de más de 750.000 horas de trabajo. Por último, y en materia de Inteligencia Artificial (IA), se contabilizan 65 casos de uso de IA con 36 millones de inversión.

«Y todo esto con cortapisas del Gobierno de España, que ha propuesto a Móra la Nova (Tarragona) para albergar una de las primeras gigafactorías de IA en Europa y no a Granada, donde está el mayor ecosistema de IA del país», ha criticado el consejero, que ha recordado el «agravio» con el Centro Nacional de Ciberseguridad. «Teniendo aquí uno de los polos digitales de Europa y el ecosistema de ciberseguridad más potente del continente, el Ejecutivo ha decidido que Málaga no sea sede del Centro Nacional de Ciberseguridad. Un nuevo ataque, un nuevo agravio, una nueva discriminación, una nueva traición», ha sentenciado Sanz.