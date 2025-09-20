Aemet señala las zonas de Andalucía donde lloverá este domingo: Granada, la más afectada Es a partir del lunes cuando pronostica que los termómetros empezarán a caer en sus máximos registros de forma gradual por debajo de los 30 grados en toda Andalucía

El cambio del tiempo va a ser una realidad en las próximas horas en buena parte de España. Y Andalucía no va a ser una excepción. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ya pronostica los lugares de la comunidad donde va llover este mismo domingo.

Sin ir más lejos, Granada es una de las provincias afectadas, ya que la Aemet habla de hasta un 70% de probabilidades precipitaciones de cara a la última jornada del fin de semana, siendo la zona de Andalucía donde ese porcentaje es el más alto. Las temperaturas, por su parte, se quedarán en 32 grados de máxima.

En Jaén la Agencia Estatal de Meteorología también cifra los porcentajes en torno al 65% de probabilidades de lluvias de cara al domingo, con unas temperaturas máximas en torno a los 30 grados.

En el resto de provincias, Meteorología habla de pequeñas puertas abiertas de cara a las lluvias, si bien es a partir del lunes cuando pronostica que los termómetros empezarán a caer en sus máximos registros de forma gradual por debajo de los 30 grados en toda Andalucía.