La Aemet pone fecha al regreso de las lluvias a Andalucía: el día y las ciudades afectadas Esta semana las mínimas en zonas como Granada bajarán hasta los 11 grados

C. L. Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:02 Comenta Compartir

La llegada del otoño trae un cambio del tiempo bastante discreto en Andalucía. Las temperaturas máximas han ido bajando en las jornadas precdentes y para este lunes ya se notan mínimas mucho más frescas, aunque las máximas siguen rondando los 30 grados. Los valores se seguirán suavizando con el paso de las jornadas, pero no de manera demasiado pronunciada.

Este lunes la Agencia Estatal de Metoerología (Aemet) anincia cielos poco nubosos o despejados, aunque irán en auemnto las nubes durante la tarde en el extremo oriental, donde no son probables precipitaciones débiles. Las temperaturas irán en descenso.

El martes la Aemet habla de nuevo de cielos poco nubosos o despejados en la vertiente atlántica, mientras que puede haber intervalos nubosos en la vertiente mediterránea que incluso podrían ir acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, o en forma de chubascos tormentosos durante la madrugada en el extremo oriental. Las temperaturas en ascenso en la vertiente atlántica, en descenso en la mediterránea. Los valores mínimos bajarán en zonas como Granada hasta los 11 grados.

El miércoles habrá cielos nubosos, en el que predominarán las nubes medias y altas en la vertiente atlántica con posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales en la mediterránea. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas sin cambios, o en descenso en la vertiente mediterránea.

El jueves habrá cielos nubosos, predominando las nubes medias y altas en la vertiente atlántica, sin descartar que vayan acompañados de precipitaciones débiles ocasionales en la mediterránea. Se espara que llueva en algunas capitales como Granada, aunque aún la predicción no aclara si serán lluvias débiles o más persistentes.