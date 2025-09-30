Aemet aclara hasta cuándo va a seguir lloviendo en Granada y Andalucía Tanto el martes como el miércoles se mantiene la posibilidad de chubascos en varios puntos de la región

C. L. Martes, 30 de septiembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

Andalucía se ha despertado este martes de nuevo con lluvias en varios puntos. Tras una jornada de lunes marcada por el aviso amarillo en las provincias de Granada, Almería y Jaén, que dejaron lluvias abundantes, sobre todo en la zona almeriense, la noche también ha dejado lluvias en zonas como Granada.

Será precisamente la zona oriental de la región la que siga contando con precipitaciones, aunque serán más escasas y aisladas. La Aemet habla de intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales, más probables e intensos en las sierras Béticas, y poco probables en el tercio occidental para este martes.

Es la provincia de Granada la que se verá más afectada por estos chubascos ocasionales, así como puntos del litoral malagueño y de Almería. Para el miércoles se mantendrá la posibilidad de lluvias aisladas en la provincia de Granada que podrían afectar de nuevo a la Costa, a la cuenca del Genil y a la zona de Guadix.

En el resto de la comunidad Aemet habla de cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea y poco nubosos en el resto, con nubosidad de evolución en las sierras. Ya el jueves habrá cielos con intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar chubascos débiles y dispersos, pero menos probabilidad de lluvias y poco nubosos en el resto.

En cuanto a las temperaturas, con el paso de los días el termómetro irá recuperando grados y rondarán los 30 grados en casi todas las provincias de cara al fin de semana, donde en zonas como Sevilla o Córdoba se podrán alcanzar los 33 grados. Las mínimas también irán en ascenso.