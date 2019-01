Adelante votará no a un gobierno «de los ricos», «franquicia» y que «pone en riesgo la autonomía» EP Teresa Rodríguez ha aseverado que va a ser un gobierno «de corbatas muy grandes sobre corazones muy pequeños», y de no traer el cambio, sino «una reacción» EP Miércoles, 16 enero 2019, 12:43

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía --que integra, entre otras fuerzas, a Podemos e IULV-CA-- ha anunciado este miércoles que votará que no a la investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta por «cuatro motivos» principales entre los que se incluyen que se pretende conformar un gobierno «franquicia que pone en riesgo nuestra autonomía», que se presenta como «un gobierno de los ricos» y que se dirigirá al «0,7 por ciento de los andaluces».

Así lo ha aseverado la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en su primera intervención en el debate de investidura que desde este martes se celebra en el Pleno del Parlamento andaluz, y en la que ha acusado al futuro gobierno que conformarán PP-A y Ciudadanos (Cs), y que contará con el apoyo de Vox en la investidura, de ser un ejecutivo «de las finanzas, las constructoras, las farmacéuticas y los terratenientes».

Además, ha aseverado que va a ser un gobierno «de corbatas muy grandes sobre corazones muy pequeños», y de no traer el cambio, sino «una reacción», según Rodríguez, que ha criticado que el futuro gobierno «se ha negociado a miles de kilómetros de distancia de Andalucía» y de ser «un tripartito tutelado» por los líderes nacionales de PP, Cs y Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente.

Rodríguez ha reivindicado a Andalucía como una «realidad nacional le pese a quien le pese», y no una simple «región» como, según ha criticado, la definió Moreno este martes, al tiempo que ha acusado de haber «faltado el respeto» a esta comunidad por la forma de negociar el próximo gobierno, para el que el líder del PP-A se postula «como mucho para ser gobernador civil», según ha opinado.

La dirigente de Adelante ha defendido que «las autonomías no son pesebres», sino «espacios que acercan la democracia a la gente corriente», y ha criticado que por parte del «tripartito» que a su juicio gobernará Andalucía se quiera «recentralizar las competencias educativas» o, por parte de Vox, se propusiera cambiar el día de la festividad de la comunidad desde el 28 de febrero al 2 de enero para conmemorar la Toma de Granada por parte de los Reyes Católicos.

Ante eso, Rodríguez ha defendido que ese día de 1492 «inauguró el fin de un renacimiento andaluz anterior al europeo», en el que se había vivido un «esplendor de las ciencias, artes, letras y culturas». Además, ha criticado que el próximo gobierno diga que quiere «defender el flamenco» cuando los Reyes Católicos «inauguraron una persecución del pueblo gitano, inventor» de ese arte.

Un Gobierno «muy poco flamenco»

«Este gobierno me temo que va a ser muy poco flamenco», ha comentado Rodríguez, que en relación a la política económica que pretende poner en marcha el Gobierno de PP y Cs ha indicado que se basa en «un modelo que premia a la minoría social frente a la mayoría social», decretando «el fin de la función redistributiva» del sistema tributario.

Ha censurado las propuestas de rebajas fiscales en relación a los impuestos de Sucesiones y Donaciones, de Patrimonio o en los tramos autonómicos del IRPF, incidiendo en que con esas medidas pretenden «gobernar para el 0,7% de los andaluces», que son quienes se beneficiarán de esas propuestas, según ha estimado, al tiempo que ha aseverado que «hacen política fiscal para los ricos».

Tras criticar también que proponen «rebajar la tasa sobre las hipotecas» a los bancos, ha aseverado que los dirigentes del próximo Gobierno pretenden ser «fuertes con los débiles y cobardes con los poderosos», porque esa es «la marca del tripartito». «Rodrigo Rato les aplaudiría si no fuera porque está en la cárcel por corrupto», ha agregado.

Al hilo, ha cuestionado que el PP se permita hablar de corrupción al PSOE, porque eso es «lo que le dijo la olla exprés al cazo», según ha comentado Rodríguez, quien ha advertido a Moreno de que, «por más que vayan a misa, el milagro de los panes y los peces no lo van a poder hacer» desde el nuevo Gobierno andaluz, y al respecto ha augurado «recortes, copagos, conciertos y privatizaciones que multiplicarán los costes».

Ha acusado al próximo Gobierno de ser el de «la vuelta al pelotazo urbanístico» y «el de los terratenientes y quienes no creen en el futuro de la agricultura, de los hombres de negro, las multinacionales y los fondos buitre», mientras «se pliegan servilmente ante Bruselas», que es donde «hay que sacar las banderas de España y Andalucía», según ha apostillado. Además, ha abogado por defender a sectores como el del taxi, el comercio «tradicional», así como «la tierra y el agua frente a los especuladores».

Igualmente, ha dicho que en materia de educación el próximo Gobierno pretende aumentar fondos para la concertada, «consagrar centros que segregan», y medidas que se enmarcan en el «elitismo educativo». Frente a ello, ha defendido que «quien quiera educación privada o religiosa, se la pague».

Sobre sanidad, ha indicado que desde el PP «sueñan con convertir» la andaluza en una «autopista para quien pueda pagarla» y en la sanidad de Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo.

«A ese gobierno le vamos a decir que 'no' una y mil veces, por más dialogantes y bien puestos que se pongan ustedes, Juan (Marín) y Juanma» (Moreno), ha enfatizado la portavoz de Adelante, que ha acusado también al próximo Ejecutivo de PP y Cs de no tener «propuestas para la igualdad» y ser «negacionista» de la violencia machista.

Ha aludido también a la Consejería de Familia que PP y Vox han acordado que se cree, y se ha preguntado «qué tipo de familias tienen en la cabeza», y ha advertido de que, aunque este martes no se citara la Ley contra la Lgtbifobia, «en este tripartito hay quienes plantean su derogación».

También ha aludido varias veces durante su intervención, sin citarlo, al presidente de Vox, Santiago Abascal --que se ha desplazado al Parlamento andaluz para presenciar el debate de investidura-- como «el niño de las pistolas» e incluso como «el pistolero de Bilbao», y ha alertado de que, cuando desde PP y Cs se plantean «eliminar chiringuitos» se puede optar por suprimir «puntos de información de la mujer» o el Instituto Andaluz de la Mujer.

«Reconciliar Andalucía con el franquismo»

Por otro lado, y al referirse a la memoria histórica, ha acusado a quienes sustentarán el próximo gobierno de considerar que «víctimas y verdugos» son «lo mismo», así como ha criticado que «quieren reconciliar Andalucía por ley con el franquismo», que, entre otras cosas, «exilió a Antonio Machado y Rafael Alberti», autores que este martes nombró Moreno en su discurso, o que «celebraba violaciones y exterminios».

«Quieren reconciliarnos con el aceite de ricino», ha afeado Rodríguez, quien también ha reprochado a Moreno que no dedicara en su discurso «ni una palabra» para las muertes de inmigrantes en las costas andaluzas, o para los menores extranjeros no acompañados (MENA).

También ha recordado que el PP-A perdió 17 escaños en las elecciones autonómicas de 2015 y siete en las del 2 de diciembre, pese a lo cual Moreno se va a convertir en presidente de la Junta por una «carambola del destino».

Además, y después de que Moreno haya aludido en su réplica al «casoplón» del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Rodríguez ha afeado falta de «argumentos» a Moreno y le ha invitado a «tomar café en mi piso de 40 metros cuadrados en Cádiz».

La líder de Podemos Andalucía ha concluido su intervención dirigiéndose a la presidenta saliente de la Junta, la socialista Susana Díaz, a quien ha preguntado si no cree ahora que era «buena idea blindar por ley» cuestiones como una inversión mínima en educación o sanidad, y a la que ha afeado que, como la paloma de Alberti, «se equivocó» en su política de alianzas --pactando con Cs--, y al final se ha permitido que entre «un viento del norte que nos está helando el corazón», según ha concluido.

Moreno le reprocha a Rodríguez su política de «meter miedo»

En su réplica, el candidato del PP-A a la investidura como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reprochado este miércoles a la presidenta del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que esté instalada en la política de «meter miedo» a los andaluces por la llegada del «gobierno del cambio», y le ha pedido que tenga «altura de miras» para abandonar las «trincheras ideológicas» y anteponer los intereses de los andaluces, buscando puntos de encuentro.

En su turno de réplica a la intervención de Rodríguez en el debate de investidura que se celebra en el Parlamento andaluz, Moreno ha expresado su respeto por el discurso de la dirigente de Adelante Andalucía, pero ha criticado su «visión estereotipada, alejada de la realidad y de la moderación» que hay en los andaluces, algo en lo que, a su juicio, está precisamente la respuesta al hecho de que esa formación no sea alternativa a casi 40 años de gobiernos socialistas.

Le ha reprochado la «supuesta superioridad de la izquierda» que ha denotado y que realmente no existe, así como su visión llena de «prejuicios, estereotipos y de clichés» sobre el futuro Gobierno andaluz, alejada de la realidad social de esta comunidad.

En cuanto al hecho de que Rodríguez haya manifestado que él va a presidir un Gobierno de ricos, le ha replicado que se sorprendería si conociera el origen de los concejales y de los cargos públicos del PP, donde hay «personas trabajadoras, amas de casa o agricultores, de todo». Asimismo, ha dicho a Rodríguez que no tiene sentido entrar en la batalla de los estereotipos, cuando el líder nacional de Podemos, Pablo Iglesias, tiene un «casoplón de 600.000 euros, con lago artificial».

«Yo no me puedo comprar una casa de 600.000 euros con un lago artificial», ha indicado Moreno, quien también ha hablado del caso del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que no «dio de alta a un trabajador».

Asimismo, el candidato a presidente ha lamentado que Rodríguez esté en la política de «meter miedo» a la población por la llegada del nuevo gobierno, tratando de trasladar un «escenario apocalíptico y de catástrofe que no es real».

Para Moreno, por encima de las «trincheras ideológicas» debe estar siempre la defensa de los intereses generales de los andaluces, y por ello, según ha recordado, el PP-A no tuvo problemas en apoyar iniciativas del PSOE-A o de cualquier otra fuerza política en la pasada legislatura que suponían mejorar la vida de los andaluces.

Por ello, ha pedido a Teresa Rodríguez que tenga «alturas de miras, para estar a la altura de lo que piden los andaluces, que es anteponer sus intereses a los intereses particulares». Le ha recomendado que cuando vea una iniciativa que pueda ser buena para los andaluces, reflexione y la apoye.

Moreno ha considerado que Rodríguez no se ha leído los acuerdos de su partido con Cs y Vox, que son públicos y en los que no hay «letra pequeña». Asimismo, ha augurado una «competencia dura y severa» entre el PSOE-A y Adelante Andalucía «por rivalizar» por quién es la oposición al gobierno del cambio.

«Esa va a ser la batalla que vamos a vivir en esta legislatura, y creo que es un grave error, porque creo que se pueden buscar puntos de acuerdo para mejorar la vida de los andaluces», ha señalado.

Juanma Moreno también ha defendido que la bajada de impuestos por la que va a apostar su Gobierno, que va al tronco del que «consume y produce», y tiene como finalidad que todos los andaluces tengan más dinero en sus bolsillos, y generar empleo, progreso y bienestar.

Ha indicado que su Gobierno sólo persigue mejorar la sociedad andaluza y que los populares tienen experiencia en ello. «Espero que dé ese margen y que desde las diferencias políticas, seamos capaces de buscar algunos puntos de encuentro, que estoy seguro de que si nos lo proponemos, lo podremos conseguir», ha dicho Moreno a Teresa Rodríguez.