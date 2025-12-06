Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Latorre, del taller Arte y Restauración Virgen del Mar de Vera, es el encargado de esta imagen. IDEAL

San Judas Tadeo, patrón de Enix, será restaurado para potenciar la imagen de esta gran devoción

La restauración consistirá en la consolidación estructural de la talla, recuperación de la policromía original y otros atributos

Javier Cortés

Enix

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:00

Comenta

Desde hace unos días, el patrón de Enix, San Judas Tadeo, no se encuentra en la iglesia que lleva el mismo nombre en el municipio ... enixero. ¿La razón? Jesús Latorre, del taller Arte y Restauración Virgen del Mar de Vera, se encargará durante los próximos meses del proceso de restaurarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Garrucha
  2. 2 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Garrucha
  3. 3 La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato a Luca y tenía prevista una visita la semana de su muerte
  4. 4 El jugador de la UDA Aridane estrella su coche en un residencial y da positivo en alcohol
  5. 5 Un tiovivo y casi mil palmeras iluminan la llegada de la Navidad en Roquetas
  6. 6 El PSOE de Roquetas insta a Amat a promover vivienda pública de alquiler asequible
  7. 7 Transportes instala pantallas para reducir el ruido en la A-7 a su paso por Vícar
  8. 8 Trabajos a contrarreloj en la Puerta de Purchena para el encendido de Navidad
  9. 9 Muere un hombre tras sufrir un paro cardíaco en una zona de difícil acceso en Gérgal
  10. 10 El Aeropuerto de Almería programa 63 vuelos, la mayoría, nacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal San Judas Tadeo, patrón de Enix, será restaurado para potenciar la imagen de esta gran devoción

San Judas Tadeo, patrón de Enix, será restaurado para potenciar la imagen de esta gran devoción