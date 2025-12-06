San Judas Tadeo, patrón de Enix, será restaurado para potenciar la imagen de esta gran devoción

Desde hace unos días, el patrón de Enix, San Judas Tadeo, no se encuentra en la iglesia que lleva el mismo nombre en el municipio ... enixero. ¿La razón? Jesús Latorre, del taller Arte y Restauración Virgen del Mar de Vera, se encargará durante los próximos meses del proceso de restaurarlo.

Un proyecto que consistirá fundamentalmente en la consolidación estructural de la talla, la retirada de repintes no originales de la capa pictórica y la recuperación de la policromía original, además de la restauración de los atributos como el nimbo, alabarda o el evangelio.

Jesús Latorre cuenta a IDEAL que no se ha marcado ninguna fecha de entrega de la imagen hasta que no llegase al taller y ya se iniciasen los trabajos y vea como discurre todo, aunque reconoce que «se hará con el tiempo y tranquilidad que sea necesario para un buen resultado, pero sabiendo que debe volver a su templo cuanto antes, ya que es una de las imágenes con más devoción de la Diócesis de Almería».

Además, Latorre destaca que «el párroco Antonio Acuyo y la Mayordomía de la Virgen del Rosario y San Judas, junto con la parroquia son los que han promovido la restauración que tiene todos los permisos pertinentes del Obispado».

Asimismo, Jesús Latorre cuenta que la labor que está realizando relativa a esta restauración «es un trabajo que me crea mucha ilusión poder realizarlo, ya que desde niño conozco la imagen de San Judas Tadeo y es muy evidente el deterioro que tiene, y llevaba muchos años pensado en poder restaurarlo alguna vez».

Talla importante

El escultor añade que San Judas Tadeo «es una talla importantísima, ya que es sobradamente conocido por ser milagrosos, y es una gran responsabilidad. En los once años que llevo trabajando en el taller seguramente sea una de las imágenes con más devoción y populares que he tenido» «Es una gran responsabilidad y será un trabajo muy minuciosos, que afronto con tranquilidad de que todo sea bien documentado, siguiendo los criterios óptimos de restauración y conocidas el respaldo y supervisión del párroco en nombre de la Iglesia y Mayordomía».

Por otro lado, Jesús Latorre, del taller Arte y Restauración Virgen del Mar de Vera, no es la primera vez que se encarga de restaurar una imagen del municipio de Enix en las últimas fechas.

De hecho, la Virgen del Rosario de la parroquia de San Judas Tadeo, patrona del municipio de Enix, contó durante el pasado octubre de 2024 con un proceso de restauración para mejorar la escultura religiosa, una de las imágenes características de esta localidad del Poniente Almeriense.

La restauración resultó ser muy satisfactoria para la talla de La Virgen, que recupera finalmente ese brillo natural que poseía a principios del siglo pasado. Y es que la Virgen del Rosario, según diversas fuentes, necesitaba un cambio importante en varias zonas de la imagen, ya que se encontraba en «muy mal» estado de conservación debido entre otros factores a múltiples intervenciones poco rigurosas, mutilaciones, repintes.

Novedades

Los cambios, que fueron varios, se hicieron notar de forma muy significativa. Limpieza mecánica y química minuciosa de todo el conjunto, consolidación de zonas mutiladas, reintegración de volúmenes perdidos, eliminación de repintes localizados, estucado de lagunas, dorado y reintegración en lámina de oro fino de los dibujos vegetales y tallas de la peana.

Además de una reintegración cromática, mejora de los anclajes, plateado y restauración de coronas y media luna, dorado y restauración de rosarios de nácar y una protección final. Esta restauración, que ya es al menos la segunda, puesto que la anterior fue en los años 2.000, ha reforzado la imagen de gran devoción y elevado valor artístico e histórico.