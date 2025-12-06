Arde una embarcación en el puerto pesquero de Almería, sin heridos

Una embarcación ha salido ardiendo en la noche de este viernes en el puerto pesquero de Almería capital, sin que se hayan registrado personas a ... bordo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press y adelantaba Salvamento Marítimo a través de sus redes sociales.

El incidente se produjo sobre las 23.20 horas, cuando el centro de emergencias recibió varios avisos que alertaban de la situación. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Salvamento Marítimo, a bordo de la Salvamar Spica, y del cuerpo de Bomberos, que lograron sofocar las llamas y controlar la situación.

Por el momento, se desconoce el origen del incendio. No obstante, las primeras investigaciones apuntan a que podría haber estado relacionado con la presencia de personas fumando y combustible en una embarcación próxima, aunque aún no se descartan otras causas.

En este sentido, Salvamento ha detallado que la embarcación se encontraba atracada y rodeada de otras embarcaciones y vehículos en tierra, lo que obligó a extremar las precauciones durante la intervención.

Asimismo, no se han registrado heridos y la situación se encuentra controlada. Los responsables analizan los daños ocasionados y continúan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido.