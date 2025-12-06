Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Embarcación ardiendo en el Puerto de Almería Salvamento Marítimo

Arde una embarcación en el puerto pesquero de Almería, sin heridos

Las primeras investigaciones apuntan a que podría haber estado relacionado con la presencia de personas fumando y combustible en una embarcación próxima

E. P.

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:48

Comenta

Una embarcación ha salido ardiendo en la noche de este viernes en el puerto pesquero de Almería capital, sin que se hayan registrado personas a ... bordo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press y adelantaba Salvamento Marítimo a través de sus redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Garrucha
  2. 2 El jugador de la UDA Aridane estrella su coche en un residencial y da positivo en alcohol
  3. 3 La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato a Luca y tenía prevista una visita la semana de su muerte
  4. 4 Trabajos a contrarreloj en la Puerta de Purchena para el encendido de Navidad
  5. 5 Un tiovivo y casi mil palmeras iluminan la llegada de la Navidad en Roquetas
  6. 6 El PSOE de Roquetas insta a Amat a promover vivienda pública de alquiler asequible
  7. 7 Transportes instala pantallas para reducir el ruido en la A-7 a su paso por Vícar
  8. 8 Últimas plazas: la EOI de Almería anima a aprender idiomas con una titulación oficial
  9. 9 David Bisbal rinde homenaje a su padre: «Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones»
  10. 10

    Merz salva la coalición de gobierno tras sacar adelante su reforma de las pensiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arde una embarcación en el puerto pesquero de Almería, sin heridos

Arde una embarcación en el puerto pesquero de Almería, sin heridos