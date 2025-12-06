Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El abuelo materno de Lucas llora junto a sus familiares. EFE / Carlos Barba

A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Garrucha

El juez ordena el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la progenitora y su pareja sentimental, a los que se les atribuye un delito de asesinato y de maltrato habitual

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:32

Comenta

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión de ... los dos detenidos, su madre y la pareja sentimental, por la muerte del pequeño Luca, de cuatro años, cuyo cuerpo apareció sin vida la noche de este miércoles en la playa de Garrucha, al límite con Mojácar.

