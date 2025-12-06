Muere un hombre tras sufrir un paro cardíaco en una zona de difícil acceso en Gérgal

Un hombre ha perdido la vida este mediodía tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una zona de difícil acceso en Gérgal. Los hechos han ocurrido ... en torno a las 13:00 horas en las inmediaciones de las pistas deportivas de Aulago, considerada una zona de difícil acceso y con una orografía compleja.

Según ha indicado la sala coordinadora 112 Emergencias Andalucía, esta situación ha derivado en un amplio despliegue para el rescate y hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una patrulla de la Guardia Civil y de la Policía Local. También ha acudido una dotación de Bomberos del Poniente y profesionales sanitarios del 061 en un helicóptero.

Una vez en el punto donde se encontraba el varón, los sanitarios han indicado a la sala de emergencias que se ha activado el protocolo judicial, confirmando el fallecimiento de la víctima, de la que no han trascendido más datos.