Muere un hombre tras sufrir un paro cardíaco en una zona de difícil acceso en Gérgal
Los hechos han ocurrido este mediodía en las inmediaciones de las pistas Aulago y se ha activado el protocolo judicial
Almería
Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:51
Un hombre ha perdido la vida este mediodía tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una zona de difícil acceso en Gérgal. Los hechos han ocurrido ... en torno a las 13:00 horas en las inmediaciones de las pistas deportivas de Aulago, considerada una zona de difícil acceso y con una orografía compleja.
Según ha indicado la sala coordinadora 112 Emergencias Andalucía, esta situación ha derivado en un amplio despliegue para el rescate y hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una patrulla de la Guardia Civil y de la Policía Local. También ha acudido una dotación de Bomberos del Poniente y profesionales sanitarios del 061 en un helicóptero.
Una vez en el punto donde se encontraba el varón, los sanitarios han indicado a la sala de emergencias que se ha activado el protocolo judicial, confirmando el fallecimiento de la víctima, de la que no han trascendido más datos.
