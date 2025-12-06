Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Helicóptero del 061, de archivo. R. I.

Muere un hombre tras sufrir un paro cardíaco en una zona de difícil acceso en Gérgal

Los hechos han ocurrido este mediodía en las inmediaciones de las pistas Aulago y se ha activado el protocolo judicial

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:51

Un hombre ha perdido la vida este mediodía tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en una zona de difícil acceso en Gérgal. Los hechos han ocurrido ... en torno a las 13:00 horas en las inmediaciones de las pistas deportivas de Aulago, considerada una zona de difícil acceso y con una orografía compleja.

