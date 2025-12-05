Trabajos a contrarreloj en la Puerta de Purchena para el encendido de Navidad

El inicio del Paseo de Almería, y concretamente la Puerta de Purchena, se encuentra en la mañana de este viernes a pleno rendimiento para culminar ... las obras que actualmente mantienen acotado el inicio de la principal arteria comercial de la capital.

Varias decenas de operarios trabajan a contrarreloj para que la zona pueda abrirse al público de cara al pasacalles previsto para esta tarde a las 18 horas. El programa de actividades navideñas presentado la semana pasada por parte del Ayuntamiento de Almería prevé que desde este punto de la ciudad, parta el desfile 'El secreto de las hadas' de Jauja Espectáculos. Todo parece estar listo también para el encendido extraordinario de las luces de Navidad, que ya decoran el centro histórico, y que se hará efectivo a las 19 horas en la Plaza de la Catedral.

En la zona ya se erige el habitual abeto navideño que preside esta concurrida zona, que desde hace meses se encuentra cerrada al tráfico y al tránsito de peatones debido a las obras que están peatonalizando el Paseo. También estará operativo, un tiovivo navideño instalado junto al arbol que hará las delicias de los más pequeños.

El ritmo de las obras se ha acelerado en las últimas jornadas con el objetivo de que todo este listo para este arranque de la Navidad almeriense.