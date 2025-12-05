El jugador de la UDA Aridane estrella su coche en un residencial y da positivo en alcohol
Los hechos sucedieron sobre las 4:00 horas de la madrugada y la Policía Local retiró el vehículo del rojiblanco, que está convocado para el partido en Andorra
Almería
Viernes, 5 de diciembre 2025, 16:47
El futbolista de la Unión Deportiva Almería, Aridane Hernández, ha protagonizado un incidente durante la madrugada de este viernes al estrellar su vehículo contra tres ... coches que estaban en la vía pública y, posteriormente, en la entrada del residencial Cemar, en la Vega de Acá.
Según ha podido saber IDEAL, la Policía Local de Almería habría acudido hasta la urbanización y le habrían practicado la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo, motivo por el que le fue retirado su vehículo y tendrá que sentarse ante el juez en un juicio rápido.
Desde la UD Almería declinan hacer cualquier tipo de declaración al respecto y el jugador estará en el partido que se juega mañana a las 14:00 horas en Andorra.
