Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrada de la Escuela Oficial de Idiomas de Almería capital.

Últimas plazas: la EOI de Almería anima a aprender idiomas con una titulación oficial

El centro mantiene abierto el periodo extraordinario de matrícula en diciembre y ofrece cinco lenguas con niveles del MCER, modalidades flexibles y una apuesta por la innovación educativa

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:21

Comenta

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Almería informa de que aún dispone de vacantes para el presente curso académico en sus diferentes modalidades de ... enseñanza reglada. El centro, ubicado en Paseo de la Caridad, 125, recuerda que continúan abiertas las matrículas extraordinarias durante el mes de diciembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El abuelo del menor muerto en Garrucha: «Ese hombre la llevó a hacer una cosa que no era»
  2. 2 El detenido por la muerte violenta del niño en Garrucha tenía antecedentes por haberlo maltratado
  3. 3 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  4. 4 Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»
  5. 5 La Banda de la Unión Musical Roquetas de Mar celebra su 30 aniversario con una gala especial
  6. 6 El detenido por el crimen del niño de 4 años tenía un billete para viajar este jueves a Madrid
  7. 7 Martín, sobre la muerte violenta del niño de Garrucha: «Es terriblemente triste»
  8. 8 El Ejido reconoce la labor del Hospital de Poniente, la Policía Nacional y diez empresas
  9. 9 La Mojonera reforzará sus zonas verdes con más de 1.250 nuevas plantas
  10. 10 Se jubila después de 50 años de servicio en farmacia: «Se hace raro saber que ya no tendrás que trabajar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Últimas plazas: la EOI de Almería anima a aprender idiomas con una titulación oficial

Últimas plazas: la EOI de Almería anima a aprender idiomas con una titulación oficial