El pequeño Luca junto a su madre, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato a Luca y tenía prevista una visita la semana de su muerte

Había un expediente abierto tras la denuncia de su madre a su pareja sentimental, ambos detenidos por su muerte, por violencia doméstica sobre el crío

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:35

La Fiscalía de Menores había abierto un expediente tras la denuncia por violencia doméstica sobre el pequeño Luca de cuatro años, hallado muerto con signos ... de violencia en una playa de Garrucha el pasado miércoles por la noche, y los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería actuaron «en tiempo y forma a instancias» del órgano ya que, según confirman a IDEAL, «solicitaron el pasado 18 de noviembre un informe» de la situación que atravesaba el menor.

