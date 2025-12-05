Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Bisbal, padre de David, en una fotografía antigua que el cantante ha colgado en sus redes.

David Bisbal rinde homenaje a su padre: «Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones»

El artista almeriense le dedica un emotivo mensaje en redes sociales, recordando su legado deportivo y la importancia de cada minuto compartido con él

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:51

Comenta

No hay nada como un buen rato de compañía o una conversación con un padre. Cada minuto es oro, un tesoro que guardamos aún más ... cuando comprendemos, ya como adultos, la rapidez con la que pasa la vida. Muchas de esas charlas, gestos y recuerdos se quedan grabados para siempre y cuando ellos empiezan a cambiar, como marca inevitablemente el ciclo de la vida, entendemos el valor de haberlos tenido a nuestro lado.

