David Bisbal rinde homenaje a su padre: «Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones»

No hay nada como un buen rato de compañía o una conversación con un padre. Cada minuto es oro, un tesoro que guardamos aún más ... cuando comprendemos, ya como adultos, la rapidez con la que pasa la vida. Muchas de esas charlas, gestos y recuerdos se quedan grabados para siempre y cuando ellos empiezan a cambiar, como marca inevitablemente el ciclo de la vida, entendemos el valor de haberlos tenido a nuestro lado.

Ese amor y esa gratitud han quedado reflejados en el último homenaje de David Bisbal, que ha compartido en sus redes sociales un mensaje especialmente emotivo acompañado de una fotografía de juventud de su padre, José Bisbal. Con motivo de su cumpleaños, el artista ha recuperado su legado como deportista de primera fila y pionero del boxeo en Almería.

Felicitación de cumpleaños

«Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran», escribe Bisbal, dando inicio a un retrato lleno de admiración.

El mensaje continúa con una evocación íntima del esfuerzo de su padre en aquellos años de sacrificio: «A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones».

El intérprete de Ave María abre también una ventana a la nostalgia: «Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería». El post concluye con una reflexión sencilla, pero cargada de significado: «Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo».

Amor y admiración

El mensaje ha conmovido a miles de seguidores, que han respondido con muestras de cariño y reconocimiento hacia la familia Bisbal. «Qué emoción leer tus palabras llenas de amor y admiración», comenta uno de los perfiles, mientras otro expresa su deseo de «que por muchos, muchos años más os fundáis en mil abrazos».

Más allá del homenaje al deportista que fue su padre, las palabras de David recuerdan una verdad universal, que los padres marcan nuestra historia, y cada instante junto a ellos, desde las grandes conversaciones hasta un abrazo o cualquiera de las muchas anécdotas de la vida cotidiana que vivimos junto a ellos, se convierten con el tiempo en parte de lo más valioso que tenemos.

Y quizá porque el tiempo pasa para todos, pocas cosas hay como rendir homenaje, cuidar y seguir entregando nuestro cariño a nuestros padres, a nuestras madres o a las personas mayores que nos preceden, tal y como ha hecho David Bisbal en esa reciente publicación en sus redes sociales.