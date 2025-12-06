El huevo: de quitar mucha hambre, a un lujo

El huevo es un alimento cotidiano, popular y recurrente. Ha quitado mucha hambre y es el comodín de cenas y almuerzos precipitados gracias a sus ... diferentes y nutritivas versiones. Hoy, el huevo se ha puesto de moda por la gripe aviar y la obligación de encerrar a las gallinas ponedoras en los corrales, igual que a nosotros nos apresaron en nuestras casas durante la pandemia. No sé si a las ocho de la tarde las aves recluidas asomarán el pico por las rendijas del gallinero a cacarear, ya que no pueden aplaudir.

El caso es que el precio de la docena de huevos ha subido. Y mucho. La Organización de Consumidores OCU –que no UCO, que es otra cosa– informó hace poco que arrastra una subida de 137 % desde 2021. Así, comerse un huevo frito hermoso con aceite de oliva virgen extra es casi un lujo. Porque un manjar siempre lo ha sido. ¡Esa yema dorada y temblorosa con los bordes crujientes!

El huevo fresco es un alimento simple, calórico y muchas veces lo único que había en la alacena. Sobre todo, en la posguerra. En el año 1943, los huevos también experimentaron una subida considerable de precio. Las economías familiares eran modestísimas y el alza del coste provocó viñetas humorísticas en los periódicos que, no sé cómo, aceptó la censura franquista. En una de ellas, dos mujeres conversaban y una decía: «Estamos indecisos entre ir dos meses a una playa de moda o comprar una docena de huevos». Entonces, en España había pocos huevos. Había que importarlos desde Turquía.

En esa época Almería tenía varias granjas avícolas. Estaban situadas en el que era minúsculo barrio daliense de El Ejido, en Huércal Overa y en el enclave Moscolux de Gádor. El funcionamiento y producción de ésta llamó tanto la atención del gobernador civil, Manuel Urbina Carrera, que en febrero de 1949 efectuó una visita oficial y se retrató entre gallinas ponedoras y huevos de dos yemas.

Años más tarde, los huevos volvieron a protagonizar la carestía de la cesta de la compra. El consumidor, ante la subida de precio de la carne de cerdo y de ternera, optó por comprar más, provocando que ambos productos experimentaran una fuerte alza de precio. En la Plaza de Abastos de Almería, el precio de la docena de huevos durante la Navidad de 1951 oscilaba entre las 24 y las 25,90 pesetas. Parecerá poco, pero para el nivel de vida de antaño era mucho. Es como si hoy nos piden por un cartón de una docena unos nueve euros.

Tanto subieron que, dos años después, en 1953, los huevos entraron en cierta recesión alimenticia y cayó su consumo. Hasta tal punto llegó la crisis que el jefe de servicios del Gobierno Civil de Almería, Joaquín García García, firmó un decreto por el que la administración compraba a los avicultores huevos a pie de granja y los mantenía en cámaras frigoríficas para su consumo posterior o entrega a entidades benéficas. El Estado pagaba 18 pesetas por docena de huevos al productor.

El caso es que en el desarrollo económico de los años sesenta, los huevos volvieron a convertirse en un producto de consumo habitual. Tanto es así que comenzaron a abrir en la provincia nuevas granjas de ponedoras y a comercializarse polluelos para poblar las jaulas. Por Almería venía un comercial de la empresa sevillana 'Camacho Mulata' ofreciendo la gallina blanca llamada 'Kimber', que ponía muchos más huevos y más hermosos que otros animales de la especie; incluso comiendo menos pienso. Cada polluelo costaba entre 3 y 5 pesetas. Y es curioso cómo las granjas bautizaban a sus especies gallináceas con nombres. Además de la 'Kimber' referida estaban las bautizadas como 'Arbor Acres 50', 'Dekalb', 'Vantress', 'Kok' y 'Queen'…

'Camacho Mulata' era la competencia de las granjas cordobesas 'Los Ángeles' y 'Casablanca' y las granadinas 'Masía de San Agustín' y 'San Antonio', que también vendían polluelos en los pueblos almerienses. Algunas de ellas tenían representantes comerciales aquí, como Antonio Gómez Romero (+1993) que desde su oficina de la calle Arapiles estaba en nómina de 'Los Ángeles'.

Con tanta especie y puesta de huevos, ocurrió lo contrario: superproducción y saturación del mercado con la consiguiente bajada de precios durante meses; de 42 pesetas la docena quedó en 30. En 1964, los empresarios avícolas tuvieron que sacrificar muchas gallinas y, claro, el año siguiente hubo escasez del producto. Otra vez. Se importaron 200.000 docenas desde Francia y otras tantas de Marruecos, aunque los procedentes del país magrebí eran despreciados por el consumidor porque sus huevos eran «extremadamente pequeños».

Era la época en la que las amas de casa realizaban siempre la compra y se desplazaban a las tiendas y ultramarinos cercanos a sus domicilios o al mercado central. Entre las tiendas que poblaban la circunvalación de La Plaza –hoy llena de pubs y bares– estaba la tienda de 'San Carlos', especializada en el producto y en carne de pollo.

En 1968 diferentes autónomos y comerciantes almerienses también se decantaron por el negocio avícola: Francisco Caparrós Barragán en Ciudad Jardín; Francisco Ortega González en El Zapillo; Juan Guirado Díaz, en la Plaza de Pavía; Luis Belver Belver en La Almedina y hasta 17 puestos del Mercado Central. Las barracas 25 y 36, de Miguel Martín García y José López Álvarez, respectivamente, tenían teléfonos para atender reservas. En Albox está, desde 1882, la empresa fundada por Pantaleón Fernández. Fue un mayorista que abastecía de huevos a numerosos comercios y que tenía una tienda en la calle Cámaras de la capital. La empresa sigue activa y la gestiona la cuarta generación, ya con una amplia gama de productos de alimentación.

Hace medio siglo, a pie de granja la docena se vendía a 32 pesetas y el almeriense la compraba a 43 pts. La inflación de finales de los setenta aumentó el precio. En 'La Llave', durante el verano de 1978, media docena costaba 32 pesetas y 27 en 'Ecoprix'. Algunos de los cartones que se vendían en ambas tiendas procedían de granjas avícolas provinciales, como las existentes en los parajes 'Gaitana' en Dalías, 'Negite' en Berja o 'Rulaor' en Arboleas.

En los años ochenta se puso de moda la construcción de granjas avícolas como terapia para personas con discapacidad psíquica. La producción se comercializaría en Almería, pero el fin último era la adaptación a la sociedad y al mercado laboral de colectivos vulnerables. El 21 de septiembre de 1983 se puso la primera piedra de una de estas factorías en el paraje 'Montagón' de Abla y unas semanas después en Vera e Íllar. Pero aquella idea no cuajó.

El comercio del sector avícola siempre funcionó así en Almería. Con altas y bajas en la producción y subidas y depreciaciones en los precios. Lo de hoy no es nada nuevo. Como tampoco lo es el chisporroteo de la sartén que anuncia un festín: el huevo frito.