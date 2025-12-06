Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pequeñas Historias Almerienses

El huevo: de quitar mucha hambre, a un lujo

Las subidas y bajadas del precio del producto han ocurrido repetidas veces en la historia

José Manuel Bretones

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:11

Comenta

El huevo es un alimento cotidiano, popular y recurrente. Ha quitado mucha hambre y es el comodín de cenas y almuerzos precipitados gracias a sus ... diferentes y nutritivas versiones. Hoy, el huevo se ha puesto de moda por la gripe aviar y la obligación de encerrar a las gallinas ponedoras en los corrales, igual que a nosotros nos apresaron en nuestras casas durante la pandemia. No sé si a las ocho de la tarde las aves recluidas asomarán el pico por las rendijas del gallinero a cacarear, ya que no pueden aplaudir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Garrucha
  2. 2 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Garrucha
  3. 3 La Fiscalía de Menores investigaba el maltrato a Luca y tenía prevista una visita la semana de su muerte
  4. 4 El jugador de la UDA Aridane estrella su coche en un residencial y da positivo en alcohol
  5. 5 Un tiovivo y casi mil palmeras iluminan la llegada de la Navidad en Roquetas
  6. 6 El PSOE de Roquetas insta a Amat a promover vivienda pública de alquiler asequible
  7. 7 Trabajos a contrarreloj en la Puerta de Purchena para el encendido de Navidad
  8. 8 Transportes instala pantallas para reducir el ruido en la A-7 a su paso por Vícar
  9. 9 Muere un hombre tras sufrir un paro cardíaco en una zona de difícil acceso en Gérgal
  10. 10 El Aeropuerto de Almería programa 63 vuelos, la mayoría, nacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El huevo: de quitar mucha hambre, a un lujo

El huevo: de quitar mucha hambre, a un lujo