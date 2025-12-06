Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Usuarios sobre motos de agua en Almería durante el verano, de archivo. N. E.

La Junta restringe la circulación de motos de agua en el Parque Natural del Cabo de Gata

Consideran que «no es el espacio apropiado» ysupone «un riesgo de colisiones con ejemplares de especies que nadan en la superficie»

E. P.

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:24

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ultima la próxima publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la resolución por ... la que se restringe el uso de motos de agua en las 12.000 hectáreas de superficie marina del Parque Natural, correspondientes con una franja de una milla náutica de anchura (1.852 metros).

