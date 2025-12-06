Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Mesa del Tren traslada a los grupos políticos sus enmiendas parciales a los presupuestos de Andalucía

La plataforma ciudadana remite las propuestas que considera se deben defender y asumir en las cuentas de la comunidad autonómica para el próximo año

R. I.

Almería

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:01

Comenta

La Mesa en Defensa del Ferrocarril ha remitido a todos los grupos del Parlamento de Andalucía una propuesta de enmiendas parciales para el proyecto de ... presupuestos para el próximo año. Todas ellas se centran en las infraestructuras ferroviarias que desde la plataforma ciudadana se consideran tienen que ser el complemento necesario para cuando la alta velocidad llegue a la provincia de Almería. «A los portavoces de los grupos les indicamos que es necesario que estas aportaciones se contemplen, porque a la postre lo que pretenden es que se creen infraestructuras necesarias para seguir con el desarrollo económico de la provincia y pensando también en ese futuro escenario de transporte intermodal tan necesario, sobre todo, para el sector hortofrutícola de la provincia, así como para otros sectores productivos como el de la piedra natural», explicó ayer José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Tren.

