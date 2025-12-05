Almería encara el puente de la Constitución con una ocupación hotelera prevista de hasta el 80%

Desestacionalizar el turismo en la provincia de Almería está entre los principales objetivos del sector. La oferta almeriense va más allá del sol y las ... playas que atraen a decenas de miles de visitantes en los meses de verano y todavía es una asignatura pendiente conseguir que, durante todo el año, los alojamientos funcionen a su máxima capacidad, algo que todavía no ocurre aunque, las previsiones para estos festivos de diciembre se presentan halagüeñas.

«A priori, el puente de la Constitución de este año no puede compararse con, por ejemplo, el vivido en 2024, ya que en esta ocasión la distribución de los días festivos dentro de la semana ha limitado la posibilidad de organizar estancias prolongadas; sin embargo, esto ha permitido planificar escapadas más ajustadas pero igualmente significativas», señalaron a través de un comunicado esta semana desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) sobre las perspectivas para estos días.

No obstante, a juicio de la organización profesional que preside Pedro Sánchez-Fortún, la situación de este año «permite que se incremente la demanda de estancias rápidas, cercanas y fáciles de organizar». Como resultado, Ashal ha observado que hay una mayor ocupación prevista en Almería capital que en el resto de la provincia, que, en las vísperas de los días festivos, estaba «más pendiente de ver qué ocurrirá a nivel meteorológico» de cara a las confirmaciones de reservas.

Menos plazas

Así las cosas, estimaba a fecha de este jueves que «es posible aspirar a que el 80% de los hoteles de la ciudad de Almería y El Toyo, por supuesto, teniendo en cuenta que no está abierto el cien por cien de la planta hotelera del municipio, tendrán sus plazas cubiertas».

En lo tocante a los alojamientos del resto de la provincia de Almería, la última hora parece ser que marcará el comportamiento del turismo. La patronal hostelera, al respecto, incidió en que no se ha registrado «una reserva anticipada consistente». Asimismo, recuerdan que «que gran parte de los hoteles del Parque Natural Cabo de Gata Níjar y otros municipios costeros se encuentran ya cerrados».

Precisamente, es este fenómeno el que se trata de atajar con la apuesta por la desestacionalización del turismo en Almería y la promoción de actividades –también en las zonas del interior– durante todo el año.

En todo caso, en base a los pronósticos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, en el conjunto de la provincia almeriense se espera que la ocupación en estos días de puente se sitúe en un 66,4%, situándose en quinta posición en cuanto a ocupación hotelera con reserva previa de la comunidad, por detrás de Granada, con un 77%; Sevilla, con un 75,4%; Cádiz, con un 72,1%, Jaén, con un 71,8%. En general, apuntó la Consejería, se espera en las provincias andaluzas superar las cifras de este mismo puente de 2024.

El consejero del ramo, Arturo Bernal, incidió que estas expectativas «dan continuidad a los excelentes registros del pasado puente de la Hispanidad y a la evolución positiva del conjunto del año», en el que se ha superado el número de estancias del pasado 2024 contabilizadas entre enero y octubre, con más de 51 millones de pernoctaciones hoteleras. En el caso de Almería, en el referido puente de octubre, se superó el 82% de ocupación hotelera, lo que se valoró desde Turismo como un paso en la ruptura de la estacionalidad en la provincia.

En base a la evolución del presente año a punto de concluir, se espera que esta tendencia al alza se mantenga y, con el invierno a punto de iniciar y las fiesta navideñas a la vuelta de la esquina, Almería logre alcanzar datos récord en los próximos meses, antes de Semana Santa.

Eventos y actividades

Especialmente valora Ashal el «reclamo» que suponen para el sector turístico actividades como «la Almería Cup, concentraciones moteras o excursiones diversas» así como las propias de Navidad para «buena parte de las personas que han previsto realizar una corta pero intensa escapada a esta provincia durante los próximos días». No obstante, advierte el colectivo que «la tendencia es más o menos la marcada en verano: cierta bajada del consumo y, paralelamente, de la facturación. Sin grandes descensos aún, ya se detecta una caída que empieza a preocupar».

Con todo, ASHAL confía en que unas condiciones meteorológicas favorables mejoren la ocupación en la provincia dado que «el turismo que se espera para estos días es de viajeros de territorios colindantes que no necesitan de una gran planificación para sus desplazamientos».