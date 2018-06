Los nutricionistas alertan sobre beber agua salada: ¿es bueno? ¿qué debes hacer? La última tendencia apunta a que beber agua con sal puede librar al cuerpo de toxinas e incrementar los niveles de energía CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Miércoles, 6 junio 2018, 01:49

Cada vez son más las personas que deciden llevar un estilo de vida más saludable y que se preocupan por los beneficios y los perjuicios de determinados alimentos. A raíz de esta tendencia han surgido numerosas modas, como beber agua con limón o incluir en la dieta diaria «superalimentos», como la leche de camella.

Algunas de estas modas están avaladas por distintos estudios, sin embargo, otras no tienen base científica alguna. La última tendencia apunta a que beber agua con sal puede librar al cuerpo de toxinas e incrementar los niveles de energía, algo que algunos defienden a capa y espada y que otros desmienten, asegurando que esta práctica puede llevar a la deshidratación e incluso al daño cerebral. Veamos qué dicen los expertos.

El Confidencial recoge que Sophia Gushée, fundadora de Practical Nontoxic Living, asegura que ella misma ha probado a tomar agua salada durante una semana y que los resultados hablaron por sí solos: piel despejada y mejor calidad del sueño.

La nutricionista británica Rhiannon Lambert, sin embargo, afirma en 'The Independent' que tomar demasiada sal puede provocar hipertensión. La experta admite que es necesario consumir pequeñas cantidades de sal, pero hace hincapié en que los beneficios de beber agua salada no provienen de la sal, sino del agua. Así, Lambert apunta a que la afirmación de que el agua con sal desintoxica el cuerpo no es más que una estafa ideada para vender.

En cuanto a la moda de tomar sal marina o sal rosa rosa del Himalaya, en lugar de sal de mesa, Lambert afirma que la más beneficiosa es ésta última. Por su parte, los nutricionistas de la Clínica Mayo afirman que la sal marina es más saludable, ya que está mucho menos procesada y contiene minerales esenciales como hierro, calcio, potasio, zinc, yodo y magnesio.

Como conclusión, los expertos aconsejan usar la sal marina para condimentar la comida y la sal de mesa para beber agua salada como remedio casero, ya que tendrá menos efectos negativos al ser mucho menos potente.