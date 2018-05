Aviso importante de la Policía: así te afecta el timo con Mercadona

La Policía Nacional ha vuelto avisar en su cuenta de Twitter con una importante advertencia. Según el cuerpo policial, una nueva estafa apunta a Mercadona. En las últimas fechas ha trascendido una información que hace referencia a un vale de compra por 500para consumir en la cadena valenciana. No caigan, porque es un bulo, tal y como afirma la Policía Nacional.

Por ahora, esta estafa sobre Mercadona se ha ido expandiendo a través de una ola de correos electrónicos masivos. Incluyen imágenes corporativas de la línea de Juan Roig.

Pero la realidad de dicho correo es bien distinta, algo que ya sucedió fechas atrás con otro cupón similar, como bien avisó la Policía. Los ciberdelincuentes pretenden hacerse con los datos personales, incluidos los de la tarjeta de crédito. Y es que Mercadona se ha convertido en uno de los ganchos favoritos de estos delincuentes informáticos.

La cadena valenciana es la más destacada a nivel nacional por encima de otras superficies como Carrefour, otra de las líneas señaladas por las estafas, o Lidl, que recientemente ha explotado el secreto para su éxito. Así lo aseguran los datos de Kantar WorldPanel.

«¿A ti? ¿Así sin más un vale de 500€? Seguro que sí, que tú lo vales, pero NO, no es una promo oficial de Mercadona. No piques y evita robo de datos, malware, llamadas de tarificación especial o servicios premium», alerta la Policía Nacional.