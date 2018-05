La naviera Armas deja de vender billetes de su línea Motril-Melilla y enciende las alarmas sobre su posible marcha El barco que cubre la línea Motril-Melilla. / Javier Martín En la Autoridad Portuaria de Motril mantienen la calma y recuerdan que se trata de una línea rentable que interesa a otros operadores MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 23 mayo 2018, 15:09

La naviera Armas, que opera la línea de pasajeros que conecta Melilla con Motril, no permite comprar pasajes en su web más allá del próximo 17 de junio. Y las alarmas sobre la posible marcha de la naviera canaria, que creó la línea Melilla-Motril en el año 2011, acaban de encenderse.

Desde el PSOE de Melilla han preguntado al presidente de la Ciudad autónoma, Juan José Imbroda, hasta qué punto peligra la línea entre Melilla y Motril de esta naviera y han advertido que la suspensión de la venta de billetes «genera una enorme inquietud entre la ciudadanaía.».

«Si peligra la línea entre Melilla y Motril y entre Melilla y Almería, los melillenses podemos perder la mtiad de las conexiones marítimas que disfrutamos ahora, en poco más de un mes», ha declarado la secretaria de Organización del PSOE, Sabrina Moh, a los medios de comunicación en Melilla.

Incertidumbre

La incertidumbre sobre el futuro y la permanencia de la naviera Armas en Motril se ha generado ha raiz de que la compañía canaria adquiriera Transmediterránea, que tiene las concesiones de las líneas de interés general que conectan Melilla con Almería y Málaga. IDEAL se ha puesto en contacto con fuentes de Armas, que no han confirmado que vaya a dejar de operar la línea con Motril. De hecho oficialmente insisten en que no hay novedades que comunicar sobre esta línea y achacan la suspensión de la venta de billetes más allá del próximo mes, a una «cuestión técnica interna».

La línea Melilla-Motril de Armas mueve más de 300.000 pasajeros al año, por encima de las conexiones desde las provincias vecinas de Málaga y Almería y desde la Autoridad Portuaria de Motril siempre han luchado por mantenerla cuando se ha visto amenazada por su exclusión de los concursos de ayudas públicas.

Sin embargo, hoy desde la Autoridad Portuaria de Motril lanzan un mensaje de tranquilidad ante la posible salida de Armas, que según aseguran, no tienen confirmada. Desde el Puerto explican a IDEAL que no tienen comunicación oficial de que la naviera vaya a dejar de operar desde Motril pero resaltan que, a día de hoy, la conexión con Melilla es una línea consolidada y rentable por lo que no les cabe duda de que, en el caso de que se marchara Armas, habrá recambio y otras navieras interesadas en operarla.