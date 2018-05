La hija de Terelu estalla por las críticas contra su físico y responde: «¿Estamos locos?» Ha recibido acusaciones en Instagram de sufrir anorexia y de haberse operado el pecho CHRISTIAN LLANO (IDEAL) Jueves, 3 mayo 2018, 15:30

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, ha estallado en redes sociales tras las críticas recibidas por su físico. La joven, que saltó a la fama recientemente al cumplir los 18 años, acostumbra a compartir instantáneas en su cuenta personal de Instagram, donde cuenta con cientos de seguidores.

En las últimas semanas, Alejandra Rubio ha recibido críticas por su físico, basadas principalmente en acusaciones de sufrir anorexia y de haberse operado el pecho.

«Me parece muy fuerte. La gente me acusa sin conocerme de tener un trastorno de alimentación, como la anorexia, que es una enfermedad muy grave, cuando hay gente de verdad que la padece y lucha contra », afirma Alejandra Rubio.

«Para toda esa gente que dice que me he operado, no me he operado la nariz, no me he operado el pecho y no me he puesto Botox en ningún lado, porque principalmente tengo 18 años y no creo que lo haga nunca. He hecho este vídeo porque ha habido tanto caos con que me he operado que hasta conocidos míos me han llegado a preguntar si que si estoy operada de verdad. ¿Estamos locos?», continúa contando.

«Está claro que hay gente a la que no le entra en la cabeza. Rezaremos por ellos. Gracias a todos los que tenéis sentido común de verdad«, ha añadido en Instagram para terminar su mensaje.