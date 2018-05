Natación Pleno de Mireia Belmonte en el CEU de Natación, con diez oros y seis plusmarcas Mireia Belmonte posa con algunas de sus medallas. / UDA La mejor nadadora española de la historia afirmó en Jaén que cree que llegará en buen momento a los Europeos de Glasgow JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Viernes, 11 mayo 2018, 01:22

La nadadora Mireia Belmonte, ganadora de diez medallas de oro en los Campeonatos de España Universitarios disputados en Jaén (200 mariposa, 400 y 800 libres, 200 estilos, 4x100 estilos mixto, 4x50 libres femenino, 4x100 libres mixto, 4x50 estilos femenino, oro por equipos femenino y oro por universidades), destacó que llegará en un buen momento a los Campeonatos de Europa, que se disputarán en agosto en la ciudad escocesa de Glasgow.

«La preparación es muy buena porque tenemos que realizar diferentes tipos de entreno y esto me hará llegar con opciones de destacar a los Europeos. Pero lo importante es entrenarme bien para ir con la confianza de que el trabajo está bien hecho», dijo en Jaén.

La badalonesa, una vez que ha ganado las diez medallas en Jaén con la UCAM, vuelve a concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

Mireia Belmonte repitió la exhibición en la segunda y última jornada del Campeonato de España Universitario en Jaén, después de conseguir siete medallas de oro este miércoles para un total de diez en la competición.

La catalana, campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 y miembro de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), consiguió el oro y la plusmarca de la competición en los 4x50 libre femenino (1:45.90), posteriormente se impuso en los 800 metros libres con una marca de 8:26.66 (RC) para después colgarse la medalla de oro en los 4x50 estilos femeninos con un tiempo de 1:54.03 (RC). Ya por la tarde, Belmonte remató su estelar participación en el CEU con dos nuevas medallas de oro. Una, con récord de los campeonatos incluido, en los 200 metros estilos (2:10.02) y otra en los 4x100 estilos mixtos (3:53.26).

La mejor nadadora española de la historia, Mireia Belmonte, demostró en el CEU de Natación 2018 organizado por la UJA, que no vino de visita a Jaén a pesar de ser la tierra natal de su madre, natural de Huelma. «Estoy entrenando mucho, además en altura y cuando bajas aquí y compites tan rápido, para el cuerpo es un poco raro, pero he ganado todas mis pruebas, así que estoy contenta», afirmó Mireia Belmonte, que se deshizo en elogios hacia Jaén y sus gentes. «Mi madre es de Huelma y desde pequeña siempre he veraneado allí, aunque últimamente no puedo ir todo lo que quisiera. Jaén es una tierra maravillosa, sus habitantes muy cariñosos y siempre abren sus brazos a las gentes que vienen de fuera».

Dominio de la UCAM

Además de Mireia Belmonte otras grandes estrellas de la natación española, que también estarán en Glasgow este verano, se dieron cita en Jaén en un CEU que tuvo a los representantes de la Universidad Católica San Antonio (UCAM) como grandes protagonistas. Los nadadores de la universidad murciana se impusieron en todas las pruebas de relevos disputadas además de brillar en el plano individual.

Así en categoría femenina, Jessica Vall se impuso en las pruebas de 100 estilos, 50, 100 y 200 braza; Duane da Rocha ganó los 50 y 100 espalda y Melani Costa se impuso en los 200 libre y 200 espalda. En categoría masculina destacaron los triunfos conseguidos por Miguel Durán (200 y 400 libres), Andrés Melconian (50 y 100 braza) y Alberto Lozano (100 libre y 50 mariposa).

«Tenemos un buen equipo. La UCAM siempre nos facilita mucho las cosas a la hora de estudiar las carreras y poder compaginarlas con el entrenamiento y la verdad es que siempre intentamos ganar todo lo que podemos porque tenemos ese espíritu luchador y es una satisfacción hacerlo representando a nuestra universidad», comentó la estrella de la UCAM, Mireia Belmonte.

Otros nombres destacados por las victorias conseguidas en este CEU de Natación 2018 fueron, en categoría masculina: Carlos Rivera (U. Valencia) 200 espalda; Albert Puig (Ramón Llull) 100 mariposa, 100 y 200 estilos; Albert Escrits (Autónoma de Barcelona) 800 libre; Alex Castejón (Autónoma de Barcelona) 200 braza; Héctor Fontabella (U. Valencia) 50 y 100 espalda; Joan Lluis Pons (Autónoma de Barcelona) 200 mariposa y Víctor Manuel Martín (U. Granada) 50 libre.

En categoría femenina también brillaron, Lidón Muñoz (Autónoma de Barcelona) 50 y 100 libre; Carla Campo (Ramón Llull) 100 mariposa y Carmen Herrero (Politécnica de Madrid) 50 mariposa.

En este Campeonato de España Universitario de Natación 2018 organizado por la UJA, en el que también se han disputado diferentes pruebas de natación adaptada, han participado un total de 299 deportistas (150 hombres y 149 mujeres) en representación de 45 Universidades, que han participado en 38 pruebas en las que se han conseguido un total de 20 plusmarcas de los campeonatos.