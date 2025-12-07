Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Atención a un recién nacido. Hospital de Jaén

El número de muertes en Jaén duplica el de los nacimientos

Saldo negativo el primer trimestre de 2025, cuando se dio a luz a 967 bebés en la provincia, frente a los 1.824 fallecimientos

Enara López de la Peña

Jaén

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:03

Crecimiento en negativo en la población de la provincia jienense. A pesar de los buenos datos de nuevo nacidos que llegan al mundo en Jaén, ... el número de fallecidos lo duplica. Así, según los datos provisionales del primer trimestre de 2025 de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), fueron 967 nacimientos frente a 1.824 fallecimientos.

