El número de muertes en Jaén duplica el de los nacimientos

Crecimiento en negativo en la población de la provincia jienense. A pesar de los buenos datos de nuevo nacidos que llegan al mundo en Jaén, ... el número de fallecidos lo duplica. Así, según los datos provisionales del primer trimestre de 2025 de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población (MNP) que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), fueron 967 nacimientos frente a 1.824 fallecimientos.

Se trata de una tendencia que sucede también en ámbito regional. De esta forma, de enero a marzo, en Andalucía se produjeron 14.360 nacimientos y 20.729 defunciones. Como resultado, el crecimiento natural en la comunidad andaluza —diferencia entre los nacimientos y las defunciones— ha sido negativo, con la diferencia de 6.369 personas.

Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2024, descensos tanto en nacimientos (1,7%), como en defunciones (0,2%) en Andalucía. En Jaén el incremento es de 0,7% en nuevas vidas y de 1,5% en muertes.

Durante estos tres meses han venido al mundo en Jaén más niños (504) que niñas (463) y la edad media de sus madres fue de 32,7 años. En el 35% de los nacimientos, las madres tenían una edad comprendida entre los 30 y los 34 años, siguiéndole en importancia el volumen de madres entre 35 y 39 años, con un 27%. Es decir, se comprueba que la maternidad tardía es un hecho afianzado en la provincia y que se repite en Andalucía y en el país. Es más, el 28,5% tenía menos de 30 años cuando fue madre. 26 de ellas tenían entre 15 y 19 años.

En el otro lado, un 8,4% tenía más de 40 años cuando dio a luz de enero a marzo de 2025. Una de ellas superaba los 50 años.

Respecto a las defunciones, el 65% tenía más de 80 años y, entre ellos, la mayoría se encontraba en la franja entre 90 y 94 años, contando 375 fallecimientos entre las personas de estas edades. La buena calidad de vida y la mejora en la salud hace que aumente el número de personas que cumplen los 100 años, y de ellos 19 murieron a comienzos de año.

Aproximadamente el 61% de los fallecidos constaba como soltero, viudo o divorciado. La mayoría habían perdido a su pareja, siendo 827 del total. El 38% de las personas que murieron en este periodo de tiempo estaban casados.

Bodas

En Andalucía el primer trimestre del año se registraron 5.267 matrimonios, aumentando respecto al mismo periodo del año pasado en 16,2%. En Jaén, se contabilizaron 303, con un incremento de casi el 6%.

En estos enlaces, cuando se dieron el «sí, quiero», uno de cada diez era de origen extranjero, siéndolo ambos o uno de los contrayentes. El 4% del total eran matrimonios del mismo sexo.