Una lavadora provoca un incendio tras arder en una vivienda de Torredelcampo

Una lavadora ha provocado en la mañana de este domingo un incendio tras comenzar a arder en una vivienda de la calle Santa Ana del ... municipio de Torredelcampo, aunque las causas del incidente aún se desconocen, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El accidente se ha producido sobre las 9:40 horas, momento en el que el centro de emergencias recibía varias alertas por parte de los vecinos del edificio.

No se han registrado heridos a consecuencia del mismo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios. El fuego ha sido finalmente sofocado.