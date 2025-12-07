Una lavadora provoca un incendio tras arder en una vivienda de Torredelcampo
El accidente se ha producido sobre las 9:40 horas, momento en el que el centro de emergencias recibía varias alertas aunque no se han registrado heridos
E. P.
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:10
Una lavadora ha provocado en la mañana de este domingo un incendio tras comenzar a arder en una vivienda de la calle Santa Ana del ... municipio de Torredelcampo, aunque las causas del incidente aún se desconocen, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.
El accidente se ha producido sobre las 9:40 horas, momento en el que el centro de emergencias recibía varias alertas por parte de los vecinos del edificio.
No se han registrado heridos a consecuencia del mismo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios. El fuego ha sido finalmente sofocado.
