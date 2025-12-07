Nueva línea de transporte público entre Entrecaminos-Ciudad Jardín y Jaén
La Consejería de Fomento firma un convenio con el Ayuntamiento de La Guardia tras la suspensión del servicio que anteriormente prestaba el Ayuntamiento de Jaén
C. C.
Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:51
La Delegación de Fomento pondrá en marcha el próximo martes, 9 de diciembre, una ruta de transporte público que discurrirá entre la urbanización Entrecaminos-Ciudad ... Jardín, en La Guardia, y la capital. El delegado territorial, Miguel Contreras, explica que «se da así solución a la situación generada tras la suspensión del servicio que, hasta ahora, venía realizando el transporte urbano de Jaén».
Contreras lamenta que la decisión del Ayuntamiento de la capital «se realizara sin una comunicación previa que hubiera permitido prever alternativas para los vecinos de esta zona, limítrofe con la capital». «Una cercaníaque ha hecho necesario establecer alternativas para dar respuesta a las necesidades de los vecinos sobre este servicio público esencial», añade. En colaboración con el Ayuntamiento de La Guardia, la Delegación Territorial y el Consorcio han resuelto los trámites administrativos necesarios para que una nueva empresa se haga cargo de esta ruta, que se pondrá en marcha el 9 de diciembre.
Contreras ha reiterado la disposición de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para «trabajar siempre por mejorar el transporte público de viajeros por carretera, siempre dispuestos a estudiar y valorar las necesidades de intensificación de tráfico, como ya se viene haciendo en otras poblaciones como Pegalajar y Villarorres».
Horarios
Las salidas desde la urbanización Entrecaminos – Ciudad Jardín con destino Jaén se realizarán de lunes a viernes laborales a las 7:45, 13:15, 15:30, 17:30 y 21:15. Los horarios desde Jaén a la urbanización serán a las 13:00, 15:15, 17:15 y 21:00, también de lunes a viernes laborales.
Además, los sábados habrá dos servicios disponibles: 10:30 y 13:30 con salida desde la urbanización y a las 13:00 y 20:00 con salida desde Jaén. Los domingos y festivos, la expedición con salida desde Entrecaminos – Ciudad Jardín será a las 10:30 y el servicio de vuelta desde Jaén a las 13:15 horas.
