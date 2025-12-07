Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión para tratar la nueva línea. IDEAL
Transporte

Nueva línea de transporte público entre Entrecaminos-Ciudad Jardín y Jaén

La Consejería de Fomento firma un convenio con el Ayuntamiento de La Guardia tras la suspensión del servicio que anteriormente prestaba el Ayuntamiento de Jaén

C. C.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:51

La Delegación de Fomento pondrá en marcha el próximo martes, 9 de diciembre, una ruta de transporte público que discurrirá entre la urbanización Entrecaminos-Ciudad ... Jardín, en La Guardia, y la capital. El delegado territorial, Miguel Contreras, explica que «se da así solución a la situación generada tras la suspensión del servicio que, hasta ahora, venía realizando el transporte urbano de Jaén».

