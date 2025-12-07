Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elizabeth Sanduvete

Cuando el silencio se hace cómplice

España necesita ya una Ley Integral contra el Acoso Escolar. Una norma firme, con consecuencias reales, que proteja a la víctima y responsabilice a quien mira hacia otro lado

José Montero

Socio-director de Montero de Cisneros-Abogados

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:02

Hace unas semanas, un grupo de padres se plantó frente al Congreso para pedir algo tan elemental como una ley que proteja a sus hijos ... del acoso escolar. Llegaron de toda España. Venían con fotos, con pancartas y con la voz rota. Entre ellos se encontraba la familia de Sandra Peña, una joven sevillana que decidió quitarse la vida tras años de humillaciones. Y mientras los congregados reclamaban amparo, dentro de la Cámara se hablaba de cualquier cosa menos de ellos. Ningún representante salió a recibirlos. Ninguno.

