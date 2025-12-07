Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Plano con los nuevos aparcamientos. IDEAL
Estacionamiento

Otros 134 aparcamientos junto a la Policía Local para uso en eventos

El Ayuntamiento licita la nueva obra para este espacio que también servirá como depósito de vehículos municipal, que permiten liberar 50 plazas en los Goya con destino a residentes

Manuela Millán

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:43

Comenta

Más aparcamiento alrededor del ferial. Licitadas las obras para adecuar 134 plazas de aparcamiento en los terrenos ubicados junto a la Jefatura de la Policía ... Local y colindantes con el Recinto Ferial Alfonso Sánchez Herrera (prolongación Avenida de Granada), para uso de la ciudadanía cuando se celebren eventos en el entorno, tanto deportivos como lúdicos, y como depósito de vehículos municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y un herido tras volcar una furgoneta en la A-44 a la altura de Campillo de Arenas
  2. 2 El belén napolitano reconfigura su escenografía
  3. 3 Otra derrota a domicilio del Real Jaén, ahora en Yecla
  4. 4 Granada participa en Buenos Aires en una jornada con referentes del sector turístico de 8 países
  5. 5 El plazo de inscripción para la San Antón abrirá el 9 de diciembre
  6. 6 Exposiciones y visitas culturales para el puente en Jaén
  7. 7

    Alcalá la Real lidera la lucha con un proyecto pionero e integrador
  8. 8 La capital recibe con muchas ganas una nueva Navidad
  9. 9 Linares marca su historia con la vuelta de Santana Motors
  10. 10 Rubi: «Había que darle descanso a Aridane por todo lo sucedido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Otros 134 aparcamientos junto a la Policía Local para uso en eventos

Otros 134 aparcamientos junto a la Policía Local para uso en eventos