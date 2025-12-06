«No dudamos en apoyar los proyectos que puedan ser una oportunidad transformadora»

Asumió hace poco más de un año la dirección general, Fernando Planelles defiende la filosofía de Caja Rural de Jaén de ser referente contra la ... exclusión financiera, la implicación de la entidad en los proyectos de calado y reclama mayor protagonismo para una provincia con grandes oportunidades; y para ello aboga por menos lamento y «más creérnoslo». Aquí repasa el «buen» posicionamiento de la Caja y analiza sectores económicos desde su excepcional atalaya.

–Caja Rural de Jaén se define a sí misma por ser «un modelo cooperativo de banca cercana, con fuerte arraigo local y vocación de servicio a sus socios, clientes y comunidades». Y además en 2024 obtuvo unos beneficios de récord. ¿cómo se consigue? ¿cuáles son las claves de gestión para alcanzar los resultados?

–No es fácil. Somos un modelo de banca diferente, un modelo cooperativo que en países como Francia o Alemania es mayoritario, en España no tanto. Tiene unas peculiaridades, con una misión: contribuir al desarrollo económico y social de nuestro territorio y ámbito de actuación. Y eso está muy impregnado en nuestra forma de trabajar y de ser, en nuestro compromiso con la sociedad y en nuestra forma de relacionarnos: cercanos para poder prestar un servicio de calidad a nuestros clientes.

Y no es cuestión del éxito de un año, somos una entidad con más de 60 años y desde aquí agradezco el gran trabajo hecho desde sus comienzos a don José Luis García Lomas, a don Enrique Acisclo, que han sentado las bases de lo que hoy es Caja Rural de Jaén. Y los que hemos llegado después, a aportar nuestro grano de arena y a seguir esa magnífica labor que realizaron ellos. Nuestras ratios son buenas y la mayoría de las cooperativas de crédito tenemos unos niveles de capitalización, de solvencia y de rentabilidad, incluso mejores que el resto de la banca tradicional o de mayores volúmenes. Además ser más pequeños nos concede una ventaja de agilidad, de cercanía, de proximidad al territorio y de prestar un servicio donde otros no llegan.

–¿Y cómo se superan los resultados?

–Trabajando mucho y prestando un servicio de calidad y sobre todo siendo útiles a la sociedad. Con prudencia, con rigor, con un trabajo de medio y largo plazo, con visión estratégica que nos permita a la par que incrementamos los niveles de solvencia, de liquidez, los buenos ratios, también crezcamos en volumen de negocio y en prestar mejores servicios a la sociedad. Y no se trata de tener mayores beneficios propios, si no mayores beneficios para poder revertir en la propia sociedad y cumplir mejor nuestra función de contribuir al desarrollo.

«Jaén es la única provincia donde no hay exclusión financiera y podemos decirlo con orgullo»

–Tengo entendido que están diseñando o perfilando el Plan Estratégico 2026-28, ¿se altera su misión? ¿su visión?

–Contribuir al desarrollo económico y social de nuestra tierra va a seguir siendo la prioridad. No obstante, es cierto que la sociedad cambia, el sector cambia, los clientes cambian y tienen otras necesidades; por supuesto hablamos de digitalización, de diferentes productos, servicios, segmentos, especialización y el plan estratégico será nuestra hoja de ruta, nuestro camino para recorrer y marcarnos los objetivos para poder trabajar en los próximos tres años.

–¿La apuesta es reforzar la banca privada, de empresas, patrimonial y financiera?

–El objetivo, al final, es el plan estratégico: seguir manteniendo lo que hacemos bien. Somos especialistas como nadie en el sector agroalimentario, trabajamos como nadie al lado de nuestras cooperativas, almazaras, agricultores, pues seguir en igual de bien. Somos especialistas también en convenios con colectivos, con colegios profesionales, con las instituciones; estamos como nadie al lado de nuestros mayores o en el negocio hipotecario. Pero creo que también podemos seguir mejorando en ámbitos como en la especialización en empresas, no tanto agrícolas, si no del resto de ámbitos, industriales, servicios, etcétera; como también en banca personal o privada, intentando prestar servicios de mayor calidad, de asesoramiento especializado para ofrecer a nuestros clientes productos y un servicio integral, o también en el negocio de banca seguros, que creemos que también ahí tenemos recorrido y margen de mejora.

-Jaén es la única provincia sin exclusión financiera gracias a la presencia de la entidad en municipios e incluso pedanías. Dígame qué ventajas le aporta esta decisión a la Caja.

–A esto no nos gana nadie, somos la única provincia de España donde no hay exclusión financiera y podemos decirlo con orgullo. Hay más de cuarenta pueblos de Jaén donde somos la única entidad financiera, es nuestra forma de ser y aunque algunas tendrán limitado el crecimiento o es difícil que tengan niveles importantes de rentabilidad, al final se trata de buscar ese equilibrio. El beneficio o la rentabilidad no están en ese caso sobre todas las cosas, si no que al final es parte de nuestro compromiso. Para la sociedad y para los pueblos de Jaén es muy importante y nuestra política va a seguir siendo manteniéndola.

-No sé si es un contrasentido, pero cómo ve la evolución tecnológica y la digitalización del sector y, descendiendo, cómo se afronta en Caja Rural de Jaén.

–Van en paralelo. La digitalización va a ser un camino que tenemos que ir recorriendo todos, y de hecho estamos a la vanguardia tecnológica en aplicaciones, en servicios, en productos, en plataforma, en ciberseguridad,... pero eso no quiere decir que no entendamos como muy importante la atención personal, con la presencia física en nuestros pueblos. Esa cercanía nos identifica y creemos que aporta mucho valor, luego ya será el cliente el que decida si se relaciona con nosotros por vía digital o o vía presencial. Pero pienso que , sobre todo, para las personas mayores será muy importante esa atención personal, pero en cualquier caso no está nada reñido.

«Puede ser un salto para la provincia, tanto por la creación de empleo directo como por la atracción de empresas»

-Además están inmersos en un proceso de modernización de oficinas, no sé si incluso se plantean abrir alguna más. ¿cómo valora, por cierto, su presencia en otras provincias y territorios?

–En Jaén tenemos una red de oficinas bastante extensa, estamos en todos sitios, y estamos abordando un plan muy importante de modernización, rehabilitación y actualización de oficinas para prestar un mejor servicio a nuestros clientes, a la sociedad y también que nuestros compañeros puedan trabajar también en entornos más agradables. Así seguiremos donde estamos, y allí donde veamos que podemos seguir avanzando, analizaremos esas oportunidades para una nueva apertura.

-La Inteligencia Artificial es una aliada en los procesos, viene para ayudar, ¿entiende que es así? ¿Ve amenazas y/o problemas con su implantación?

–Es una oportunidad de poder eficientar procesos, mejorar análisis, reducir gastos, en definitiva poder mejorar. Pero habrá que aplicarla de forma coherente, prudente y segura; teniendo en cuenta que el valor humano es difícil que se pueda sustituir en muchos apartados, pero en aquellas cuestiones más administrativas puras, que requieran procesos más repetitivos, puede ser interesante poder incorporar esta Inteligencia Artificial para eficientarlos, mejorarlos y sacar más provecho.

-El sector agroalimentario, cimentado sobre el olivar, es santo y seña de esta provincia y en cierto modo también de la entidad que dirige. ¿Cómo ve la evolución del sector?

–Somos un referente y creo que podemos seguir siéndolo, incluso ampliándolo. En Jaén tenemos 70 millones de olivos, 600.000 hectáreas de cultivo, tenemos un 20% de la producción mundial y eso es gracias a nuestro conocimiento, a nuestra tradición y a la calidad de nuestros productos, con lo cual creo que tenemos un potencial impresionante.

Ahora bien tenemos retos y dificultades: el envejecimiento, el relevo generacional, el cambio climático, la sequía que supone la variabilidad de las cosechas y la volatilidad en los precios; el problema de los costes, la mano de obra, la dificultad para la modernización o la mecanización... tenemos que seguir avanzando y trabajando en ese sentido para intentar reducir costes y ser más eficientes, más competitivos y creo que tenemos, sobre todo, que trabajar mucho en el ámbito de la calidad.

No podemos ser sólo los mayores productores del mundo, sino incrementar también la parte de comercialización, de exportación, de tal manera que más parte de ese valor añadido del producto se pueda quedar en nuestra tierra. Y ahí, desde luego, la Caja Rural de Jaén vamos a seguir siendo un aliado imprescindible para avanzar en modernización, en asesoramiento sobre exportaciones, en eficientar, en trabajar con las comunidades de regantes, en ayudar a esos jóvenes agricultores que se incorporan; en definitiva, en mejorar el sector.

«Jaén tiene muchas posibilidades y oportunidades, nos falta creérnoslo, dejarnos de lamentos e intentar hacer que cambien las cosas»

-Ustedes también se han implicado en la implantación del Cetedex en Jaén, con aportación directa. Viene a demostrar su compromiso con los grandes proyectos de Jaén. ¿Cuánto influirá o influye ya este centro en la provincia?

–Creo que es una oportunidad transformadora, el ámbito tecnológico y de la Defensa en estos momentos es un campo de inversión bastante importante y puede ser un salto para la provincia, que pueda tanto generar puestos de trabajo directos como atraer empresas que puedan crear puestos de trabajo y de calidad en la provincia. No dudamos en prestarle apoyo y nuestros recursos, como en otros tantos proyectos de la provincia que pueden ser una oportunidad transformadora.

-Se traslada a la sociedad, de algún modo, que si hay una iniciativa, la Caja Rural está ahí. Hasta ahora no hemos hablado de la competencia, ¿qué me puede decir sobre su posicionamiento?

–La competencia es sana, necesaria, conveniente,... y ahí estamos. Creo que la sociedad de Jaén nos valora, nos reconoce y valora todo el esfuerzo, el magnífico trabajo que hacemos, los servicios que prestamos y percibimos ese cariño de la sociedad de Jaén. Tenemos un posicionamiento y una cuota de mercado muy importante, pero creo que tenemos oportunidad de seguir creciendo, incluso dentro de la propia provincia en cuota de mercado para cumplir nuestra misión. Al final cuanta más cuota de mercado, más posicionamiento, más clientes tengamos, más podremos ser capaces de devolver a la sociedad. Al final esa es nuestra misión.

-Dígame algo nuevo sobre las potencialidades de la provincia o descúbrame dónde hay un filón que aún no se ha sabido explotar suficientemente.

–Tiene muchas posibilidades y oportunidades; nos falta a veces creérnoslo, dejarnos de lamentos e intentar hacer que cambien las cosas. Hay muchas oportunidades en el ámbito del turismo de interior, ya sea cultural, patrimonial, gastronómico,...; en sectores también importantes como hemos hablado de tecnología y de la Defensa; por supuesto, los polos del sector del plástico, de la automoción, del sector energético,... Jaén tiene una oportunidad con las energías limpias y renovables. Creo necesario también que se cree, con la implicación de todos,' un caldo de cultivo para que haya un mayor emprendimiento, con la creación de empresas o que nuestras empresas ganen tamaño y dimensión.

-Su contribución a la provincia es muy visible también con la Fundación. Entiendo que la aportación va en función de los beneficios, ¿qué me puede decir de la Fundación?

–Estamos muy orgullosos de ella, hace una labor magnífica, es la herramienta que nos ayuda a cumplir esa misión, sobre todo en el ámbito de la cultura, de la defensa del patrimonio, de los colectivos sociales, de los colectivos más desfavorecidos y que hace una labor magnífica y nuestra intención va a ser seguir potenciándola, seguir apoyándola y que siga creciendo para que pueda ampliar su ámbito de actuación y y seguir llegando a todos los rincones que llega y algunos pocos más.