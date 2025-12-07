Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Elcoro Campanilleros recorre las calles de Vilches desde hace unos días por las noches. GARCÍA-MARQUEZ
Tradiciones

El aguilando sale a la calle para anunciar la Navidad en Vilches

El coro Campanilleros recorre desde hace varios días las calles del pueblo para cortar con su música el frío, la niebla y la lluvia de las noches

José Antonio García-Márquez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:07

Desde que alumbró diciembre el coro de Campanilleros de Vilches viene recorriendo una a una las calles del pueblo para cortar con su música el ... frío, la niebla y la lluvia de la noche y anunciar la inminencia de la Navidad. Una veintena de personas que lo integran, jóvenes en su mayor parte, interpretan el aguilando, autóctono cante navideño sobre el que no existe historia exacta acerca de su origen, que a lo largo de los siglos se han ido transmitiendo por vía oral de generación en generación.

