Investigadora de la UJA, parte de un equipo que estudia la influencia de la memoria en la adaptación al frío
La aplicabilidad está ligada al tratamiento de diversos trastornos, en los que tanto la termorregulación como el metabolismo tienen su influencia como enfermedades relacionadas con la memoria o el cáncer
C. C.
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:49
La investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, Clara Ortega, ha formado parte de un pionero ... trabajo que demuestra la influencia de la memoria en la respuesta fisiológica de adaptación al frío. Su colaboración en este estudio tuvo lugar durante su etapa postdoctoral en el Trinity College Dublin (Irlanda). Dicha investigación trata de conocer cómo el cerebro es capaz de almacenar y gestionar información para actuar y tomar decisiones a partir de esa información.
En concreto, pretende analizar si los engramas, conjuntos de células interconectadas que almacenan los recuerdos a largo plazo en el cerebro, codifican representaciones corporales, como experiencias de infección, inflamación, consumo de alimentos o dolor.Uno de los objetivos de la investigación se centró en entender cómo el cerebro rige la adaptación del cuerpo a determinados ambientes.
Los resultados de este trabajo indican que el cerebro es capaz de almacenar información referente a un contexto asociado con el frío. La aplicabilidad de esta novedad científica está ligada al tratamiento de diversos trastornos, en los que tanto la termorregulación como el metabolismo tienen su influencia como enfermedades relacionadas con la memoria o el cáncer.
Para continuar con esa labor investigadora, desde principios de este año, Clara Ortega cuenta con un contrato Ramón y Cajal en la UJA.
