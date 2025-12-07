Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La investigadora Clara Ortega. IDEAL
Avances

Investigadora de la UJA, parte de un equipo que estudia la influencia de la memoria en la adaptación al frío

La aplicabilidad está ligada al tratamiento de diversos trastornos, en los que tanto la termorregulación como el metabolismo tienen su influencia como enfermedades relacionadas con la memoria o el cáncer

C. C.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:49

Comenta

La investigadora Ramón y Cajal del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, Clara Ortega, ha formado parte de un pionero ... trabajo que demuestra la influencia de la memoria en la respuesta fisiológica de adaptación al frío. Su colaboración en este estudio tuvo lugar durante su etapa postdoctoral en el Trinity College Dublin (Irlanda). Dicha investigación trata de conocer cómo el cerebro es capaz de almacenar y gestionar información para actuar y tomar decisiones a partir de esa información.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

