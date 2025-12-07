Mejoras en la carretera que une Lahiguera y Fuerte del Rey

Nuevas mejoras en la seguridad vial de la carretera que conecta Jaén con Andújar con la redacción del proyecto del tramo entre Lahiguera y Fuerte ... del Rey. La Consejería de Fomento ha licitado la redacción del proyecto de mejora de la capacidad y de la seguridad vial de la segunda fase de la carretera A-311, que abarca un tramo de 14 kilómetros. El proyecto se pone en marcha una vez que el pasado verano finalizaran las obras en un primer tramo de ocho kilómetros entre Andújar y La higuera, donde la Junta ha invertido 21 millones en nuevos enlaces, mejora del firme y un tercer carril para vehículos lentos que han permitido reducir la accidentabilidad.

La consejera, Rocío Díaz, ha manifestado que «se ha actuado en un punto de mucha concentración de tráfico, el más próximo a Andújar, con más de 8.000 vehículos al día, a lo que se suma ahora esta nueva obra». Esta carretera tiene una importancia singular porque, además de conectar estos dos municipios, constituye un eje viario de gran importancia porque conecta la Autovía del Olivar (A-316) con la Autovía del Sur (A-4). El tramo de estudio comprende desde el kilómetro 27,4, en el término municipal de Lahiguera y donde concluyó la primera fase de obras, y el kilómetro 13,5, en el término municipal de Fuerte del Rey.

Esta carretera sufre un importante desgaste en el firme, además de tener numerosos accesos a parcelas agrícolas, por lo que hay mucha maquinaria agrícola que circula a baja velocidad que accede a la vía. Estos accesos directos tienen un impacto en la seguridad vial y en el nivel de servicio de la carretera. Además, cuenta con un sistema de drenaje que debería mejorarse en numerosos puntos. La actuación proyectada contempla la rehabilitación del firme, ampliación de arcenes, mejora del drenaje y terceros carriles para vehículos lentos, entre otras mejoras.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 396.561 euros, dará continuidad a los 21 millones de euros invertidos en un tramo de ocho kilómetros en el tramo de mayor tráfico de la carretera A-311, que es la zona más próxima a Andújar. La Consejería de Fomento amplió en este tramo la carretera en más de tres metros, con arcenes el triple de ancho (1,5 metros) y con la incorporación de bermas de un metro.