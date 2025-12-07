Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la intervención. IDEAL
Mejoras en la carretera que une Lahiguera y Fuerte del Rey

La Consejería de Fomento licita la redacción del proyecto en este segundo tramo de 14 kilómetros de recorrido de la vía A-311

M. Millán

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:51

Nuevas mejoras en la seguridad vial de la carretera que conecta Jaén con Andújar con la redacción del proyecto del tramo entre Lahiguera y Fuerte ... del Rey. La Consejería de Fomento ha licitado la redacción del proyecto de mejora de la capacidad y de la seguridad vial de la segunda fase de la carretera A-311, que abarca un tramo de 14 kilómetros. El proyecto se pone en marcha una vez que el pasado verano finalizaran las obras en un primer tramo de ocho kilómetros entre Andújar y La higuera, donde la Junta ha invertido 21 millones en nuevos enlaces, mejora del firme y un tercer carril para vehículos lentos que han permitido reducir la accidentabilidad.

