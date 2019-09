La Policía descubre una plantación de marihuana gracias al helicóptero de La Vuelta ciclista Las imágenes aéreas de televisión destaparon la ubicación de esta droga en una azotea de Igualada (Barcelona) Miércoles, 4 septiembre 2019, 15:26

Las imágenes de televisión captadas por el helicóptero de La Vuelta Ciclista a España han servido para localizar una plantación de marihuana en la azotea de un edificio de Igualada en Barcelona. Gracias a la cámara con la que cuenta el medio aéreo que utiliza la prueba ciclista, agentes de los Mossos d'Esquadra pudieron iniciar una investigación que se saldó con el decomiso de la plantación.

En total, según fuentes policiales que cita el diario 'Ara', fueron 40 plantas de marihuana las que los efectivos policiales incautaron. No obstante, no se produjeron detenciones al no encontrarse ninguna persona en la vivienda que había sido delatada por el helicóptero de La Vuelta. Además, se da la circunstancia de que los vecinos del inmueble ya habían avisado días antes de movimientos extraños.

En concreto, según fuentes vecinales, habían detectado cómo los inquilinos del piso que tenía la plantación de marihuana lo abandonaban a toda prisa vaciando el inmueble de todo tipo de muebles y dejando la droga allí. Sin embargo, no fue hasta que las imágenes de la prueba de La Vuelta que acababa en Lleida se hicieron virales, cuando los Mossos d'Esquadra procedieron a intervenir en dicha azotea de Igualada.