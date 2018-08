Viaja a Milán por sólo 15 euros

Si todavía no habías escogido destino para tus vacaciones y estabas más que interesado en ahorrar, este es el lugar perfecto para disfrutar de tu verano FRAN JUSTICIA Miércoles, 8 agosto 2018, 11:04

Con la segunda quincena de agosto a la vuelta de la esquina seguro que te encuentras en dos posibilidades, ya has disfrutado de tus vacaciones o bien estás a punto de hacerlo, ¿no es así?

Te encuentres en una u otra situación, nunca viene mal hacer un viaje y conocer mundo, por lo que estoy seguro que el 'chollo' que he encontrado te va a interesar, y es que podrás viajar y descubrir Milán, la capital de la moda, por sólo 15 euros.

Por ella han pasado miles de diseñadores y modelos, por lo que tiene fama de ser una ciudad muy cara, pero volar hasta la mayor área metropolitana de Italia puede salirte a precio de ganga. ¿Cómo? Muy fácil, si te interesa esta oferta, sólo tienes que entrar en Descuentos Ideal y aprovechar el código promocional eDreams de esta semana. ¡Así de sencillo!

Eso sí, el vuelo no será desde la ciudad que tu elijas, puesto que esta oferta es exclusiva para vuelos desde Zaragoza. Para más dudas consulta la promoción en la página de eDreams.

No obstante, si te estás planteando no viajar a este lugar porque la moda no es lo tuyo, no te equivoques, Milán tiene mucho que ofrecerte y sin necesidad de que gastes un sólo euro. Si no me crees, sólo tienes que seguir leyendo, ya que a continuación te voy a hablar de algunos de los planes más interesantes que puedes hacer en Milán. ¡Ve haciendo la maleta!

¿Qué hacer gratis en Milán?

1. Visita la Expo Gate y participa en alguna conferencia o taller de forma totalmente gratuita.

2. Da un paseo por el Parque Sempione y relájate disfrutando de su abundante vegetación.

3. Hazte fotos con el Duomo, el monumento clave de la ciudad.

4. Disfruta de una agradable cena en el barrio de los Navigli.

5. Recorre Il Castello Sforzesco, la que fuera morada de los Duques de Milán y una fortaleza defensiva.

Además de estos planes, también puedes visitar decenas de galerías de arte, cuyo acceso es totalmente gratuito o acudir a alguna que otra pasarela de moda, ¿necesitas algo más?